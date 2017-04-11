Чорновил: возвращение к делу Тимошенко - удар по власти

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украины. Премьер Владимир Гройсман предлагает в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже передать "Газпрому" экс-премьера Юлию Тимошенко, которая подписала соответствующий газовый контракт. Премьер заявил: "Если она подписала, пусть она и несет ответственность, почему за это должны платить украинские граждане? Другого варианта нет".

Может ли Гройсман использовать газовые контракты, подписанные Юлией Тимошенко, против нее самой, рассказал политический аналитик, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Есть основания в суде определить, что это был преступный сговор с целью нанесения Украине особого ущерба. Реально есть. Но после того, как против Тимошенко в свое время были открыты уголовные дела по этому поводу, когда ее некоторое время подержали в тюрьме, даже осудили за это, потом это все отменили, любое возвращение к этому уголовному делу — это будет политический удар по той власти, которая это поднимет. Никто не рискнет это делать, хотя я убежден, что полноценный состав преступления в этом есть. Поэтому здесь мы оказались в очень глупой ситуации в Украине. Если ты совершил преступление, у тебя есть единственная возможность спастись от ответственности — выйти на все телеканалы и начать кричать: долой преступный режим, я враг преступного режима, меня могут посадить, потому что я борюсь против преступной власти. И тебя тогда точно не посадят", — считает эксперт.

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"Нафтогаз Украины" и "Газпром" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Ранее Гройсман назвал Тимошенко "мамой коррупции и популизма", а также обвинил ее в попытке уничтожить Украину. В ответ она обозвала премьера "неадекватом".