Тимошенко: в Украине введено внешнее управление

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Лидер оппозиционной фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что в Украине введено внешнее управление, а власти ведут страну к "полной экономической колонизации".

"В Украине введено внешнее управление. Внешнее управление совершается через марионеточную власть в Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте ", — заявила Тимошенко на брифинге в понедельник. При этом она не уточнила, о чьем внешнем управлении идет речь.

По ее мнению, то, что происходит в стране, ведет ее "к полной экономической колонизации". Тимошенко считает, что необходимо срочно приступить к "демонтажу действующей власти", в частности, начать с увольнения главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и премьера Владимира Гройсмана.

"Батькивщина" 10 февраля предложила Раде отправить в отставку Гройсмана, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента. "Батькивщина" подняла вопрос об отставке правительства на фоне наметившегося кризиса из-за тарифов на коммунальные услуги.

В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий заявил, что по законам проект постановления об отставке премьера может быть зарегистрирован только либо по представлению президента, либо под подписью 150 депутатов. Он предложил Тимошенко собрать необходимые подписи и внести документ в парламент повторно.