Чорновил: заставит ли Парубий работать Раду и депутатов?

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Восемь народных депутатов пропустили все парламентские заседания в апреле. Об этом сообщает общественное движение "Чесно". Ни разу из восьми апрельских заседаний Рады "под куполом" они не появились.

Парламентарии прогуляли заседания не только в апреле. В Верховной Раде увидеть их можно крайне редко. Серьезного наказания для депутатов-прогульщиков не предусмотрено. Прогулы не являются поводом также и для лишения их мандатов.

Среди прогульщиков: запорожский бизнесмен-мажоритарщик из БПП Петр Сабашук, представитель "Самопомичи" и один из организаторов блокады Донбасса Семен Семенченко, самый богатый депутат Вячеслав Богуслаев и сбежавший из страны Александр Онищенко из "Воли народа", представитель "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин, внефракционный нардеп Андрей Билецкий (экс-комбат "Азова"), экс-лидер "Правого сектора", а теперь Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош и Сергей Клюев, которого безуспешно стараются увидеть не только украинские избиратели, но и Интерпол.

По поручению спикера Андрея Парубия, имена депутатов периодически публикуют в парламентской газете "Голос Украины". Также периодически возникают инициативы о лишении таких парламентариев зарплат и премий.

Назрела ли реформа парламентаризма в Украине и что необходимо сделать, чтобы депутаты перестали прогуливать заседания, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы депутат Украины прежних созывов Тарас Чорновил:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Потрібно зробити фактично три речі. По-перше, законодавчо розв'язати цю проблему, тобто чітко зафіксувати обов'язок депутата не просто відвідувати засідання, а працювати в ВРУ. По-друге, це має бути максимальний суспільний тролінг депутатів-прогульників чи безвідповідальних та бездіяльних депутатів. По-третє, мають бути серйозні юридичні наслідки. З цим найважче, тому що треба вносити зміни до Конституції, а вони за неї голосувати не захочуть. Але перших два пункти абсолютно реальні. Цифри в вісім-д'евять відсутніх депутатів смішні. Зал постійно порожній. Перераховаеі ті, які не мають друзів в ВРУ та яким можна було б передати свою картку для голосування. Є друга реєстрація, про яку забувають. Це особиста реєстрація депутатів власноручним підписом на початку засідання. Там вже була б цифра в 30-40 таких депутатів.

Основним критерієм має бути показник роботи. Якщо слюсар ходить на роботу і, розвалившись на диванчику, курить без перерви йому цей день не зарахують. Депутат, який відмітився, що він ніби є і ні одного голосування не провів, йому цей день зарахують. І тут я не згоден з рухом "Чесно", що вони дивляться лише на цей пункт. Потрібно фіксувати елементарне виконання роботи. Тобто базовим пунктом має бути кількість результативних голосувань. Політик не має права депутату диктувати, як він має проголосувати. Я знаю, в які закони треба вносити зміни. Я добре розумію голову ВРУ, чому він береться за це. І перший крок він зробив — привернув нашу увагу, зумів підняти до активної участі виборців України та рух "Чесно". А після того, я думаю, піде вже проштовхування під тиском громадськості законів, які прив'язують роботу депутата до конкретного виконання, а не взагалі формальної присутності. У нас має вистачити достатньо зусиль їх затролити. Можливо колись в Конституції з'явиться пункт, що одна з причин позбавлення депутатського мандату — це формальні прогули.

Коли я був нардепом, вважалося абсолютно нормальним кнопкодавство, тобто суспільство не мало до цього претензій. Як казали: вони ж обрані фракцією, у них же спільна позиція. Якщо у нього якась інша позиція, він свою картку для голосування витягнув і поклав в кишеню. Якщо він її лишив, значить він підтримує ці питання, які на голосуванні. Далі почали тролити. За рік кнопкодавство практично зникло. Вони тепер ховаються від журналістів і в більшості випадків повторно вже не кнопкодавлять", — сказав Чорновіл.

Ранее политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" заявил, что проблема Верховной Рады — не в отсутствии плана работы, а в кнопкодавстве и нежелании депутатов посещать пленарные заседания.

Также в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов заявил, что повестка дня депутатов не совпадает с повесткой дня избирателей.