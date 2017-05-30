Эксперт о СБУ, СИЗО СБУ и правах человека

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Службе безопасности Украины могут позволить содержать под стражей арестованных лиц. Соответствующий законопроект в Верховную Раду внесло правительство. Инициатором документа выступил премьер-министр.

Ранее в СМИ появлялась информация о содержании граждан в следственных изоляторах службы безопасности. В прошлом году ООН и правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International заявили, что СБУ незаконно удерживает задержанных в так называемых тайных тюрьмах, в частности в Харькове.

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Будут ли работать изоляторы СБУ или они никуда и не исчезали, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы генерал-майор запаса, экс-заместитель руководителя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

(текст публикуется на языке оригинала)

За однією інформацією, Україна звітує про закриття СІЗО СБУ 2003-го року. А потім у ізоляторі роблять ремонт, що відповідає європейським стандартам? Як це узагальнити? Украинское фото "Озолотилась и ушла... СИЗО по ней плачет". Соцсети об отставке Гонтаревой

— Там просто пішла підміна понять і назв. Тобто ізолятори, справді, були закриті, вони були величезні. Наприклад, і Київський, і Львівський колишній, там, де була колись в’язниця, а зараз музей перебуває, то ті ізолятори дуже такі величезні були і, справді, там перебували всі повністю затримані, які стосувались СБУ і слідства, стосовно яких проводилось службою безпеки. Але після того, як прозвітували і прийняли рішення про те, що слідчі ізолятори не будуть входити в систему СБУ, їх всі закрили, крім двох приміщень, які, справді, на Аскольдовій могилі – це в Києві і, мені здається, в Харкові. Це два приміщення, які залишались в системі СБУ, і вони були перейменовані у відділення забезпечення досудового слідства СБУ. Там справді декілька кімнат для утримання тих людей, які дуже важливі для слідства і дуже боялись, якщо вони потраплять, наприклад, в Лук’янівске СІЗО, то не буде забезпечена таємниця слідства, то зараз після Майдану там перебували ті офіцери СБУ, які потрапили під слідство Генпрокуратури як учасники протидії Майдану, тобто ці приміщення до цих пір існують.

Їх називають за звичкою СІЗО СБУ, а насправді це не СІЗО?

— Ні, це не СІЗО. СІЗО – це зовсім окрема система була. Вони насправді були такі самі, як в структурі МВС, тобто це зовсім інша система. Це просто приміщення, які утримуються за рахунок СБУ. Друга справа, що взагалі таких приміщень не має бути. Це був просто як один з перехідних моментів, розумієте? Для чого їх залишати було, у мене тоді велике здивування. Враховуючи те, що стоїть питання реформування СБУ, що ми маємо відійти, відповідно, до норм міжнародного права, я маю на увазі ті норми, які є в Європі і НАТО щодо спецслужби, яка не має займатись слідством, в тому числі ізоляторами, в тому числі, те, що стосується правоохоронної діяльності, а вона має займатись виключно як спецслужба контррозвідувальною діяльністю. Це якісь абсурд. Для мене це був просто шок, коли я взнав цю новину і до сих пір не можу розібратись, що це таке, це такий жарт невдалий чи що? Я не розумію, що це.

Навіщо прем’єр пропонує повернути СІЗО СБУ в правове поле?

— Давайте ми розділимо функції СБУ на дві чіткі лінії. Якщо комусь подобається, щоб СБУ був правоохоронним органом, то давайте залишимо СБУ, скажімо, що це правоохоронний орган, а спецслужбу, контррозвідку виведемо в окреме приміщення, і вона буде займатись там тим, чим має займатись спецслужба, тобто контррозвідувальною діяльністю, яка не пов’язана зі слідством, з СІЗО тощо. На тлі того, що нещодавно був звіт і сказали, що найбільшим порушником прав людини в Україні серед всіх правоохоронних органів виявилась СБУ, на цьому тлі відтворення СІЗО СБУ — це якраз в тому контексті і виходить.

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Чим це загрожує? Чим відрізняється СІЗО СБУ від просто СІЗО?

— Підґрунтя я розумію. Є повний цикл слідства і є гарантія того, що людина, яка знаходиться під тим слідством, не зможе передати або на неї може бути здійснений вплив зі сторони, і вона повністю буде підконтрольна структурі. Але це суперечить самій системі європейського права. Як проводиться слідство, де все розділено, де слідство окремо, правоохоронні функції окремо. Кожний займається своєю справою, в тому числі, і Мінюст, який охороняє тих людей, які тимчасово позбавлені волі. А в нас ця комітетівська, ця гебешна дурниця, яку я не знаю, чим треба витравлювати, напевно, якимось розпеченим залізом чи просто розпустити цю структуру, тому що так не можна. Вони просто відновлюють ту саму систему, проти якої виступає весь цивілізований світ.

Які негативні наслідки можуть бути в разі її відновлення?

— Тому що ніхто не має можливості повністю контролювати процес. Якщо на кожному етапі хтось за щось відповідає і з кожного можна спитати, то тут повністю весь процес, починаючи від затримання, від отримання оперативної інформації, від її реалізації, від затримання, від слідства, від охорони цієї людини все знаходиться в одній структурі. Як проконтролювати – слідство проходить нормально чи не нормально? Адвокат чи правозахисник, який має обмежений доступ, він не може забезпечити контроль. А коли ці всі функції розподілені між органами, тоді є гарантія, що не будуть порушені права, тому що кожний орган буде контролювати сам себе та іншого. Це такий принцип в світі зроблений.

За інформацією інтернет-видання "Лівий берег", запропоновано в проекті цього документу те, що "керівник СБУ може надавати дозвіл на проведення в місцях попереднього ув’язнення спеціальних операцій із використанням світлозвукових пристроїв відволікаючої дії, водометів, бронемашин та інших технічних засобів".

— Це логічне продовження того, що ізолятор знаходиться в підпорядкуванні служби, тому що якщо ізолятор є, треба виконувати функції з його охорони і із забезпечення порядку. Відповідно, треба приймати рішення, ти ж не будеш когось іншого кликати. А в кожному ізоляторі ця функція передбачається, якщо там якісь повстання або хтось намагається втекти. Разом з тим, є моменти такого психологічного виховного характеру, коли світло не виключають, або світло миготить….

Це ми можемо катуванням назвати?

— Так. Це вже відноситься до системи правозахисної. Тоді ці захисники прав людини мають ставити питання, що ж це за система така катувань. Я розумію, що у нас ніби має йти війна. Але у нас немає війни. Якщо би оголосили війну, якщо в нас будуть полонені, якщо у нас будуть концентраційні табори, тобто вся та система, яка має бути під час війни, я б тоді мовчав, тому що де є обмеження прав, треба щось з полоненими робити, треба їх фільтрувати, треба з ними працювати. Це така є система, яка обмежує права, тому що йде війна. Але в нас немає війни. Вони говорять, що у нас немає війни, а самі проводять дії, які омежують права людини.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта заявил в эфире "ГС", что СБУ не задерживает организаторов проплаченных митингов, поскольку им выгодно иметь своих "агентов" в системе.

Политолог Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что чем ниже рейтинги у власти, тем попытки дестабилизировать ситуацию в Украине становятся интенсивнее.