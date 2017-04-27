Защита Насирова готовит иск в Европейский суд по правам человека

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Защита отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова готовит иск в Европейский суд по правам человека, сообщил адвокат Игорь Степанов на странице защиты в Facebook.

"В Европейский суд мы готовим документы. Максимальное количество процессуальных нарушений. Количество которых и так уже зашкаливает, это все будет отправлено туда (в ЕСПЧ — ред.) и суд даст оценку", — сказал Степанов.

Он отметил, что защита чувствует себя уверенно.

"Чем больше мы наберем процессуальных нарушений, тем сильнее у нас будет позиция", — сказал Степанов.

Напомним, Соломенский районный суд Киева в четверг продлил на два месяца (до 26 июня) меру пресечения отстраненному главе фискальной службы Украины Роману Насирову.