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    Защита Насирова готовит иск в Европейский суд по правам человека

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    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (234)

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    Адвокат заявил, что защита готовит документы в Европейский суд: "Максимальное количество процессуальных нарушений. Количество которых и так уже зашкаливает, это все будет отправлено туда и суд даст оценку".
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Защита отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова готовит иск в Европейский суд по правам человека, сообщил адвокат Игорь Степанов на странице защиты в Facebook.

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
    Сергей Фурса о дзюдоистах и пиаре Насирова

    "В Европейский суд мы готовим документы. Максимальное количество процессуальных нарушений. Количество которых и так уже зашкаливает, это все будет отправлено туда (в ЕСПЧ — ред.) и суд даст оценку", — сказал Степанов.

    Он отметил, что защита чувствует себя уверенно.

    "Чем больше мы наберем процессуальных нарушений, тем сильнее у нас будет позиция", — сказал Степанов.

    Напомним, Соломенский районный суд Киева в четверг продлил на два месяца (до 26 июня) меру пресечения отстраненному главе фискальной службы Украины Роману Насирову.

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