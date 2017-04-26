Правозащитники: права человека нарушают те, кто должен их защищать

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинские правозащитники отмечают среди главных нарушителей прав человека в стране как раз те органы и службы, которые обязаны эти права защищать. Это выяснилось в ходе работы с экспертными группами, сообщила на брифинге в Киеве представитель Центра информации по правам человека Людмила Янкина.

В рамках общенационального исследования, которое проводилось по заказу Программы развития ООН в Украине в сотрудничестве с офисом омбудсмена, с Центром информации по правам человека, Фондом "Демократические инициативы" и фирмой "Юкрейниан социолоджи сервис", социологи выясняли оценку гражданами ситуации с правами человека. Затем были опрошены также экспертные группы.

Как сообщила Людмила Янкина, опросили 112 учителей, 180 судей, 206 правоохранителей, 53 политика, 103 правозащитника, 100 журналистов и 104 госслужащих.

"Свобода, достоинство, равенство"

Подбор категорий понятен. В частности, по словам Янкиной, с журналистами решили поработать по той причине, что многие украинцы (это показали результаты общенационального опроса) считают наиболее эффективным способом защиты своих прав обращение к СМИ.

Интересны результаты, полученные в результате опроса правозащитников. Янкина сообщила, что наиболее важными ценностями они назвали свободу, достоинство и равенство, "среди менее важных ценностей можно выделить материальное обеспечение, патриотизм и порядок".

Среди наиболее важных прав на первое место поставили право на жизнь.

Что до отношения к ограничениям в информационной сфере, то, по мнению представителей правозащитных организаций, неправильно скрывать информацию даже в интересах государства, или же распространять неправдивую информацию – "даже с благими целями".

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Напомним, в конце февраля Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе обвинила власти Украины в притеснении журналистов.

В частности, в докладе отметили отсутствие результатов поисков организаторов двух резонансных убийств журналистов – Олеся Бузины и Павла Шеремета, произошедших в 2015 и 2016 годах.

Митинговать стало проще

По мнению участвовавших в опросе правозащитников, на Украине за последние годы более всего улучшилась ситуация со свободой митингов и собраний, объединений, с доступом к информации, а также со свободой мнений, совести и религий, сообщила Янкина, назвав последний показатель "очень важным".

Отметим от себя: похоже на то, что правозащитники совсем не заметили истории с журналистом Русланом Коцабой, который полтора года провел за решеткой именно за высказанное им мнение. И ничего знать не хотят ни о препятствовании проведению Крестного хода летом прошлого года, ни о захватах православных храмов УПЦ…

По словам представителя Центра, правозащитники позитивно оценили деятельность офиса омбудсмена в сфере защиты прав человека – "но, к сожалению, это единственная институция", оцененная ими позитивно.

Что до негативных оценок, то самими большими нарушителями прав человека в Украине правозащитники определили органы, которые обязаны защищать эти права: это органы исполнительной власти, СБУ, прокуратура и полиция.

"Наиболее негативную оценку соблюдения прав человека получила прокуратура, почти столь же негативно правозащитники оценили работу СБУ", — сообщила Янкина.

Она добавила, что среди наиболее эффективных способов защиты своих прав были названы сотрудничество с неправительственными организациями и с омбудсменом. Кроме того, эффективным методом правозащитники считают организацию митингов и демонстраций, обращение в суд, к СМИ и в ЕСПЧ.

А вот обращение в прокуратуру или в полицию, по мнению опрошенных, является малоэффективным способом защитить свои права, равно как обращение к органам местной власти или к депутату, избранному в округе.