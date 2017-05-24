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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о квотах на ТВ: нарушение прав человека или прогресс в никуда?

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (128)

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    Украинский парламент ввел языковые квоты на ТВ, обязав телеканалы транслировать 75% эфира на украинском языке. Уже вторые сутки решение нардепов не дает покоя простым согражданам, активно обсуждающим эту новость в соцсетях. Что же об этом пишут?
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/CameliaTWU

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Одобренные Радой языковые квоты на ТВ продолжают будоражить украинское общество. Хоть закон еще не подписал президент, парламентская оппозиция уже собирается оспорить этот документ в Конституционном суде, дескать, он не только ущемляет права русскоязычных граждан в Украине, но и принимался с нарушениями регламента. Противниками нового закона стали  журналисты телеканала "Интер", утверждающие, что этот закон нарушает права человека и вредит развитию украинского телевидения.

    Да и в украинском сегменте соцсетей вопрос языковых квот на ТВ стал причиной многочисленных горячих споров: "Введенные сегодня украинские квоты на ТВ — это введение гибридных санкций против телеканалов "Интер" и "Украина"; "Все медийные одесские персоны, которые мне сегодня звонили, обращались на украинском! То есть могут!". "Для меня лучший аргумент в пользу украинского — эта свежая озвучка…  Украинский продукт — качественней, украинский продукт лучше звучит. И еще прекрасней он звучит на украинском языке", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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