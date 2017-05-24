Соцсети о квотах на ТВ: нарушение прав человека или прогресс в никуда?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Одобренные Радой языковые квоты на ТВ продолжают будоражить украинское общество. Хоть закон еще не подписал президент, парламентская оппозиция уже собирается оспорить этот документ в Конституционном суде, дескать, он не только ущемляет права русскоязычных граждан в Украине, но и принимался с нарушениями регламента. Противниками нового закона стали журналисты телеканала "Интер", утверждающие, что этот закон нарушает права человека и вредит развитию украинского телевидения.

Да и в украинском сегменте соцсетей вопрос языковых квот на ТВ стал причиной многочисленных горячих споров: "Введенные сегодня украинские квоты на ТВ — это введение гибридных санкций против телеканалов "Интер" и "Украина"; "Все медийные одесские персоны, которые мне сегодня звонили, обращались на украинском! То есть могут!". "Для меня лучший аргумент в пользу украинского — эта свежая озвучка… Украинский продукт — качественней, украинский продукт лучше звучит. И еще прекрасней он звучит на украинском языке", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook