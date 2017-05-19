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    Лавров: нужно задействовать Совет Европы для защиты прав человека в Украине

    (обновлено: )23511
    В своем выступлении глава российского МИД Сергей Лавров призвал к дальнейшему усилению роли Совета Европы в развитии конструктивной общеевропейской повестки дня.
    Переговоры министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о необходимости полностью задействовать все мониторинговые инструменты Совета Европы для защиты прав человека в Украине. Об этом он сказал в ходе выступления в Никосии.

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    Sean Spicer / Twitter
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    Министр 18-19 мая принял участие в работе 127-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), посвященной задачам укрепления демократической безопасности в Европе. Мероприятие прошло в Никосии.

    "Министр подчеркнул необходимость полного задействования всех мониторинговых инструментов Совета Европы для скорейшего прекращения системных нарушений прав человека на Украине и преодоления затянувшегося кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)", — сказал Лавров, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.

    Как отмечается в сообщении, в своем выступлении Лавров призвал к дальнейшему усилению роли Совета Европы в развитии конструктивной общеевропейской повестки дня. "Он выделил также важность использования потенциала Совета Европы для более активного отраслевого общеевропейского межправительственного сотрудничества. Было подтверждено, что Российская Федерация будет и впредь одним из гарантов действенного применения Европейской конвенции о правах человека на гуманитарно-правовом пространстве от Атлантического до Тихого океана", — сказано в сообщении.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания комитета министров Совета Европы заявил, что Украина грубо нарушает обязательства по европейской Конвенции о правах человека.

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