Лавров: нужно задействовать Совет Европы для защиты прав человека в Украине

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о необходимости полностью задействовать все мониторинговые инструменты Совета Европы для защиты прав человека в Украине. Об этом он сказал в ходе выступления в Никосии.

Министр 18-19 мая принял участие в работе 127-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), посвященной задачам укрепления демократической безопасности в Европе. Мероприятие прошло в Никосии.

"Министр подчеркнул необходимость полного задействования всех мониторинговых инструментов Совета Европы для скорейшего прекращения системных нарушений прав человека на Украине и преодоления затянувшегося кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)", — сказал Лавров, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, в своем выступлении Лавров призвал к дальнейшему усилению роли Совета Европы в развитии конструктивной общеевропейской повестки дня. "Он выделил также важность использования потенциала Совета Европы для более активного отраслевого общеевропейского межправительственного сотрудничества. Было подтверждено, что Российская Федерация будет и впредь одним из гарантов действенного применения Европейской конвенции о правах человека на гуманитарно-правовом пространстве от Атлантического до Тихого океана", — сказано в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания комитета министров Совета Европы заявил, что Украина грубо нарушает обязательства по европейской Конвенции о правах человека.