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    Авария автобуса с членами правящей партии в Турции: ранены 32 человека

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    Всего в салоне находились 39 человек. Согласно информации, водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, что и стало причиной дорожно-транспортного происшествия.
    Авария автобуса с членами правящей партии в Турции
    Kievsmi.net

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Автобус, который вез членов правящей партии Турции на внеочередной конгресс, попал в ДТП, 32 человека получили ранения. Об этом сообщает Anadolu.

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    В салоне находились 39 человек, из них 32 получили ранения в результате того, что автобус врезался в забор. Сообщается, что водитель потерял контроль над транспортным средством, что и стало причиной ДТП.

    В сообщении сказано, что члены Партии справедливости и развития ехали с Измира.

    Ранее в посольстве Турции в Украине сообщили, что 16 украинских туристов находились в автобусе, который попал в ДТП в Турции, двое из них были госпитализированы, остальные получили медпомощь на месте. Авария произошла на 30-м километре трассы Стамбул-Денизли в провинции Мугла, когда туристы ехали на экскурсию, в автобусе также находились гид и водитель. По данным посольства, причиной аварии стало скользкое дорожное покрытие вследствие осадков.

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