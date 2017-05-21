Авария автобуса с членами правящей партии в Турции: ранены 32 человека

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Автобус, который вез членов правящей партии Турции на внеочередной конгресс, попал в ДТП, 32 человека получили ранения. Об этом сообщает Anadolu.

В салоне находились 39 человек, из них 32 получили ранения в результате того, что автобус врезался в забор. Сообщается, что водитель потерял контроль над транспортным средством, что и стало причиной ДТП.

В сообщении сказано, что члены Партии справедливости и развития ехали с Измира.

Ранее в посольстве Турции в Украине сообщили, что 16 украинских туристов находились в автобусе, который попал в ДТП в Турции, двое из них были госпитализированы, остальные получили медпомощь на месте. Авария произошла на 30-м километре трассы Стамбул-Денизли в провинции Мугла, когда туристы ехали на экскурсию, в автобусе также находились гид и водитель. По данным посольства, причиной аварии стало скользкое дорожное покрытие вследствие осадков.