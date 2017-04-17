Смертность в СИЗО носит уже массовый характер

SERGEI SUPINSKY / AFP

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Страстную пятницу стало известно, что в СИЗО №13 умер заключенный, ранее избитый экс-бойцом расформированной специальной роты милиции "Торнадо" Ильей Холодом. Во время прогулки, во дворе СИЗО, Холод избил своего сокамерника. Он ударил заключенного кулаком в голову, тот ударился головой об стену и попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Что стало причиной конфликта, не сообщается. По данным СМИ, избитый подозревался в удовлетворении половой страсти неестественным способом, которое было совершено по отношению к малолетним.

Сам же Холод на днях был приговорен Оболонским райсудом к девяти с половиной годам заключения, в том числе и за удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное группой лиц.

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Но оказалось, что это не единственный погибший на этой неделе в СИЗО. Как сообщил один из заключенных, в СИЗО за три дня — четыре покойника. В БСМП погиб избитый "торнадовцем". Один умер в туббольнице, один на малолетке, говорят, что сердце, и один "петух" (опущенный) от передозировки наркотика.

Как написал экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, так называемая реформа привела к тому, что в СИЗО нет никакого порядка.

"Петух! От передоза! Это самая низшая каста заключенных. У них ничего не должно быть, по понятиям, кроме ложки с дыркой — и даже они в реформированном СИЗО засыпаны наркотой и алкоголем.

А то, что на малолетке, есть обоснованное подозрение на суицид. Но мне интересно, будут ли расследованы факты смертей и кто это будет делать. По закону, который под себя протянул Минюст, эти факты должен расследовать сам Минюст. А они уже почти полгода следователей набрать не могут. Или не хотят. Да и если бы даже они и были, они для того и создаются, чтобы прятать концы в воду по преступлениям, совершенным в учреждениях", — отмечает Сергей Старенький.

В СИЗО нет порядка, подчеркивает Сергей Старенький. Там правит криминал и деньги. Сотрудники, получая нищенскую зарплату, поставляют сидельцам все запрещенное, начиная от алкоголя и наркотиков, заканчивая техникой. Могут организовать доставку еды из ресторана и девочек. Арестанты никого не боятся. Охранники их тоже. Каждый живет, как хочет.

"Сейчас, в результате так называемых реформ, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, исправительных центрах сложилась парадоксальная ситуация, когда сотрудники живут своей жизнью и делают вид, что они выполняют приказы, инструкции, Законы, а осужденные, арестованные живут своей жизнью. Итак, имеем полную деградацию системы уголовных наказаний. Правящая верхушка ДПС, под влиянием бизнесменов от Минюста, нацелены на заработок, взяли под усиленный контроль учреждения, владеющие землями, карьерами, переработкой древесины, древесный уголь, машиностроение и замыкают их на личное обогащение, на источник получения материальной выгоды! Смещение акцентов от социальной сферы, от медицинской, режимной, оперативной, коммунальной на материальную привело к разрушению основных принципов уголовно-исполнительного законодательства, чего только стоят факты боязни работниками заходить в отделение, где проживают осужденные.

Таким образом, в учреждении не перевоспитывают осужденных, а, наоборот, готовят осужденных, укрепляют их уголовные навыки, преступные связи!" — подчеркивает в соцсетях один из блогеров.

В то же время Минюст уже дореформировался до того, что в СИЗО нехватка персонала. Старые опытные кадры уходят, а новые долго не задерживаются. Хорошо только криминалитету, который живет в свое удовольствие даже за решеткой.