ВВС Британии скрывали убийства гражданских в Афганистане - СМИ

NOOR MOHAMMAD / AFP

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Спецслужба ВВС Великобритании намеренно фальсифицировала отчеты о военных преступлениях, чтобы скрыть данные об убийствах невооруженных гражданских лиц в Афганистане, сообщает издание Times со ссылкой на военные источники.

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"Существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их домах", — пишет издание.

Как сообщается, расследование военных преступлений в Афганистане, совершенных в период 2010-2013 годов, получило название "Операция Нортмур" и началось в 2014 году. По данным издания, это крупнейшее расследование, которое когда-либо вела военная полиция Британии. В операции были задействованы более 100 офицеров Королевской военной полиции.

В ходе расследования, удалось установить, что британская спецслужба подделывала документы, чтобы переложить ответственность за убийство безоружных гражданских лиц на афганских коллег.

Издание со ссылкой на высокопоставленные военные источники поясняет, что полученные в ходе расследования данные о военных преступлениях одного из отрядов британской спецслужбы можно считать достоверными. Сообщается, что в распоряжение следователей попали видеозаписи, сделанные при помощи беспилотников и получившие название kill TV ("убей-ТВ"), на которых видно, как по безоружным афганцам стреляют именно британские военные, а не их афганские коллеги.

По данным источников издания, Министерство обороны Великобритании собиралось скрыть военные преступления своих спецслужб от прессы, поскольку считало, что публикация деталей расследования может нанести ущерб "национальной безопасности, общественному доверию и работе с союзниками". Источники добавили, что генералитет Минобороны называл доказательства "массовых убийств", собранные в ходе "Операции Нортмур", "достоверными и очень серьезными", а также грозящими "катастрофой правительству".

Бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании лорд Кен Макдональд призвал провести независимое судебное расследование, чтобы выяснить, действительно ли Министерство обороны намеренно скрывало результаты "Операции Нортмур".

"Это крупный и беспрецедентный скандал, если Минобороны намеренно подрывало процесс. Своими действиями они глупо рисковали репутацией британской армии", — сказал Макдональд в интервью газете Times.

"Только судебное расследование сейчас способно установить, проводилась ли работа (военной полиции – ред.) как следует или же верно утверждение, что Минобороны вместе с военным истеблишментом намеренно блокировало ее", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен увеличить американский контингент в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих.