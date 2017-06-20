В Киеве на станции скоростного трамвая произошел пожар

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. На станции скоростного трамвая "Ромена Роллана" в Киеве, которая расположена между станциями "Кольцевая дорога" и "Гната Юры", произошел пожар. Об этом сообщает "112 Украина".

Facebook: Киев Оперативный В Киеве на станции скоростного трамвая "Ромена Роллана" произошел пожар

Пожар начался ночью. По словам охранника станции, он услышал звук, похожий на хлопок, около часа ночи.

"Звук был похож на то, что что-то бросили. Гореть начало снизу, пламя поднялось на крышу, — сгорела почти вся крыша", — сказал охранник.

На месте пожара работали три машины пожарных и оперативно-следственная группа. Отметим, что пожар локализован в 4:30. Кофейня, которая здесь находится, выгорела, канцелярский магазин также сгорел. Пострадавших нет.

Сейчас станция работает в обычном режиме.