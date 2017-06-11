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11.06.201715:30
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    Киев

    В Киеве вспыхнула высотка на Теремках

    (обновлено: )10101
    Согласно информации, пожар начался на 14-м этаже, а затем огонь перекинулся на 15-й, в небо поднялся столб черного густого дыма. По предварительным данным, пострадавших нет.
    Пожар в Голосеевском районе Киева
    dtp.kiev.ua / Facebook

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 июня, в Голосеевском районе Киева загорелись квартиры на нескольких этажах одной из высоток. Пожар охватил квартиры на 14-м и 15-м этажах. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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    "Теремки, ул. Якубовского, пожар и сильное задымление. Горят две квартиры на двух этажах", — говорится в сообщении.

    Как сообщили очевидцы, пожар начался на 14-м этаже, а затем огонь перекинулся на 15-й, в небо поднялся столб черного густого дыма. 

    В настоящее время спасатели уже потушили пожар, по предварительным данным, пострадавших нет. 

    Ранее сообщалось, что крупный пожар в жилом доме произошел в Николаеве. Строение было дореволюционной постройки, поэтому огонь быстро охватил весь дом.

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