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    Аналитика и комментарии

    Украина пережила критические дни: драки, стрельба, пожар

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (207)

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    Что не выходные, то одни ЧП. Пока в Киеве проводили гей-парад, где не обошлось без стычек, в регионах вовсю стреляли. Трагичным стало воскресенье и для Львова, где джип въехал в толпу. Вдобавок ко всему, фигурантами трагедий оказались депутат и экс-гаишник.
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    24tv.ua

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Гей-парад в Киеве: стычки и пострадавшие

    В воскресенье, 18 июня, в столице таки состоялся ЛГБТ-марш под лозунгом "Страна для всех". Охранять Киевпрайд-2017 вышли аж 6000 полицейских. Еще полсотни волонтеров организовывали колонну и следили, чтобы не было провокаций. По данным полиции, в гей-параде приняли участие до 2,5 тысячи человек.

    В общем марш продлился 45 минут. Изначально участники должны были пройти по улице Владимирской, затем свернуть на ул. Льва Толстого и пройти до площади Льва Толстого. Однако праворадикалы с утра блокировали ул. Владимирскую, поэтому прайд сменил маршрут и пошел по бульвару Шевченко.

    ЛГБТ-марш в Киеве
    РИА Новости Украина
    ЛГБТ-марш в Киеве в лицах

    Традиционно не обошлось без стычек. За несколько минут до начала движения колонны, полиция взяла в кольцо противников марша. В результате неизвестные взорвали петарду, впрочем никто не пострадал. Кроме того, полицейские на лошадях не допустили противников "Марша равенства" к колоне марша.

    Не обошлось и без пострадавших, однако уже после марша. Спустя три часа после марша на одного из участников марша напали на Контрактовой площади в метро, а на другого — в районе станции метро "Петровка". Группа неизвестных подбежали к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а другого избили.

    Кроме того, журналистка Екатерина Лисунова сообщила, что после марша в Киеве также напали на гражданина Израиля.

    Правоохранители сообщили, что после марша задержали шесть человек. Но вскоре стало известно, что пятерых задержанных, которые принимали участие в митингах против "Марша равенства", отпустили. Их действия квалифицировали как мелкое хулиганство".

    Представители ЛГБТ-активистов заявили, что этим людям выпишут штраф в 51 гривну. Такое решение последние намерены обжаловать в суде.

    Скандальная стрельба в Конотопе

    Отличился на минувших выходных и депутат сумского облсовета от ВО "Свобода" Сергей Демеха, который стал участником конфликта со стрельбой. Как сообщил местный житель Goke Roman, в Конотопе депутат открыл стрельбу в бане, где отдыхали семьи с детьми.

    По словам очевидцев, из одного из помещений бани послышался женский крик и просьбы о помощи. Оказавшись в помещении, свидетели увидели там депутата и молодую девушку. Депутат якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, а позже закрылся в автомобиле. Также сообщалось, что полиция не стала задерживать депутата и якобы "стала ему подыгрывать".

    ЛГБТ-марш в Киеве
    РИА Новости Украина
    Гей-парад в Киеве: "слава Украине" радикалам не помогла

    В полиции сообщили, что между депутатом облсовета и его оппонентом возник конфликт со стрельбой. В полицию поступило два заявления. Одно — от депутата областного совета о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон. Второе — от его "оппонента" о том, что сам депутат стрелял в него из пистолета и не попал.

    Спикер ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова уточнила, что по факту открыто два уголовных дела. Кроме того, девушка, фигурировавшая в инциденте, также дала показания, но заявление в полицию подавать не стала, сообщают "Вести".

    Позже в полиции добавили, что депутат не был пьян, а оружие у него было зарегистрированное. "Был проверенный депутат, он сдал кровь на наличие алкоголя. Алкоголь в крови у него не обнаружен. Сейчас все участники конфликта дают объяснения", — заявила Биганова.

    Также она добавила, что у депутата было зарегистрированное травматическое оружие. "Это травматическое оружие. Оно зарегистрировано, находится у него на законных основаниях. Установлено, что он сделал один выстрел, ни в кого не попал", — подчеркнула спикер полиции.

    Перестрелка в Харькове

    Стреляли на выходных и в Харькове. Как сообщили в полиции, двое пьяных мужчин ради развлечения устроили стрельбу на улице.

    "Патрульные провели поверхностную проверку граждан и у одного из мужчин обнаружили предмет, похожий на пистолет. Мужчины рассказали стражам порядка, что они действительно стреляли и делали это ради развлечения", — сказано в сообщении.

    Оба лица патрульные привлекли к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. В дальнейшем обоих доставили в Киевский отдел полиции, где передали следователям. Предмет, похожий на пистолет, изъяли. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняются.

    Смотрите также: Страшная авария во Львове: автомобиль въехал в толпу прихожан

    Наезд на прихожан во Львове

    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Канал Ігор Зінкевич на Youtube
    Внедорожник въехал в толпу во Львове. Кадры с места ЧП

    Трагичным стало минувшее воскресенье и для Львова. В самом центре города Toyota Land Cruiser въехала в группу прихожан около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.

    В результате — погибла пенсионерка, которая торговала цветами у храма, и серьезные травмы получила одна из верующих.

    По словам свидетелей, водитель выглядел трезвым. Сам водитель сообщил, что что-то случилось с авто и он не справился с управлением.

    По данным "Страны", водителем джипа оказался скандальный экс-сотрудник ГАИ, 49-летний Виктор Макаришин.

    Об этом сообщил и "112.Украина", ссылаясь на полицию.

    Как рассказали "Стране" источники во львовской Нацполиции, Макаришин уволился из органов после отмены ГАИ в 2015 году.

    После смертельного наезда у храма мужчина пожаловался на сердечный приступ и лег в больницу.

    Ранее Макаришин уже был фигурантом скандала. В сети есть видео, где он вел пристальный досмотр авто водителя, как бы напрашиваясь на "благодарность".

    Следует отметить, что это уже вторая трагическая гибель прихожанки у храма УГКЦ во Львове за последние полгода. Ранее 19 февраля в городе упал кусок льда с крыши Преображенской церкви и раздавил 81-летнюю прихожанку, которая выходила после исповеди.

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    По материалам из открытых источников интернет

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