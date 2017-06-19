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    Фотоленты

    Португалия в плену лесных пожаров: шокирующие фото

    (обновлено: )41
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Rafael Marchante
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Rafael Marchante
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Rafael Marchante
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Miguel Vidal
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Rafael Marchante
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Rafael Marchante
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Rafael Marchante
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Rafael Marchante
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Rafael Marchante
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Miguel Vidal
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Miguel Vidal
    Лесные пожары в Португалии
    REUTERS Rafael Marchante

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    В Португалии бушует лесной пожар, который распространился в центральной части страны на несколько населенных пунктов. Жертвами стихии стали уже более 60 человек.

    Смотрите также: Португалию охватили лесные пожары

    ​Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура). Скорее всего, огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометра там приближаются и даже превышают 40 градусов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.

    В Португалии объявлены три дня траура — с воскресенья по вторник.

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