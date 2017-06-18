Масштабный пожар в Португалии: украинцев среди пострадавших нет - МИД

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Украинцев среди пострадавших в результате крупного пожара в Португалии нет.

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Об этом говорится в сообщении консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Крупный пожар в Португалии. Десятки жертв. Консул сообщает об отсутствии среди пострадавших украинцев", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Португалии во время масштабного лесного пожара, который бушует со вчерашнего дня в центральной Португалии и распространился на несколько населенных пунктов, погибли 62 человека.

Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура). Скорее всего, огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометра там приближаются и даже превышают 40 градусов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.

В Португалии объявлены три дня траура — с воскресенья по вторник.