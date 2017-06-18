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    Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 19 человек

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    По словам государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса, трое погибли от вдыхания дыма, еще 16 сгорели в своих автомобилях, оказавшись в огненной ловушке на дороге из Фигейро-душ-Виньюш в Кастаньера-де-Пера.
    Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 19 человек
    leianoticias

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Не менее 19 человек стали жертвами лесных пожаров в центральной части Португалии, 16 из них сгорели в собственных машинах, много людей пострадали, передает агентство Франс Пресс.

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    "Мы подтверждаем гибель 19 человек — все гражданские лица. Трое из них погибли от вдыхания дыма, еще 16 сгорели в своих автомобилях, оказавшись в огненной ловушке на дороге из Фигейро-душ-Виньюш в Кастаньера-де-Пера", — сообщил журналистам государственный секретарь по внутренним делам Хорхе Гомес.

    Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона – Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара.

    leianoticias
    Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 19 человек

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