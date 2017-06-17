ГСЧС: часть Украины - пожароопасна, на Западе - подъем воды

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о пожарной опасности в двух регионах Украины и подъеме уровня воды на реках западных областей, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"17-18 июня в Херсонской и Днепропетровской областях местами чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность", — говорится в сообщении.

Также ГСЧС предупреждает о подъеме уровня воды на реках западных областей Украины.

"17 — 18 июня в результате дождей ожидается повышение уровня воды, без негативных последствий, над уровнем воды на 8.00 16 июня: на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета — 0,3-1, 5 м; реках бассейна Припяти, реках Закарпатья — 0,2-1,0 м (на малых водотоках возможен скоротечный подъем уровня воды на 0,2-0,7 м)", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Карпатском регионе при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонового стока.

Ранее синоптики прогнозировали на субботу дожди по всей Украине.