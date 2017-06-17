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    Общество

    Украину в субботу зальет дождями

    (обновлено: )16810
    В Киеве в субботу воздух прогреется до 22 градусов тепла днем, пройдут дожди. Также на всей территории страны обещают дожди, местами с грозами.
    Дождь. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 17 июня, синоптики обещают в Украине дожди, температура ожидается до 24 градусов тепла. 

    В Киеве в субботу воздух прогреется до 22 градусов тепла днем, пройдут дожди.

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    На западе страны днем ожидается до 17-19 градусов тепла, также ожидаются осадки.

    На севере — 19-21 градусов тепла днем, небольшой дождь.

    На востоке в субботу синоптики обещают 22-24 градусов тепла, на юге также до 24 градусов, дожди.

    В последнюю неделю в Украину пришли дождливая погода.

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