Украину в субботу зальет дождями

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 17 июня, синоптики обещают в Украине дожди, температура ожидается до 24 градусов тепла.

В Киеве в субботу воздух прогреется до 22 градусов тепла днем, пройдут дожди.

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На западе страны днем ожидается до 17-19 градусов тепла, также ожидаются осадки.

На севере — 19-21 градусов тепла днем, небольшой дождь.

На востоке в субботу синоптики обещают 22-24 градусов тепла, на юге также до 24 градусов, дожди.

В последнюю неделю в Украину пришли дождливая погода.