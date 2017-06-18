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    Число погибших в лесных пожарах в Португалии возросло до 24

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    В субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. В тушении огня приняли участие 500 сотрудников пожарной службы и 160 машин.
    Лесные пожары в Португалии
    @Publico

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Число погибших в результате лесных пожаров в центральной части Португалии возросло до 24, сообщает издание Publico со ссылкой на премьер-министра страны Антониу Кошта.

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    REUTERS Toby Melville
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    Ранее сообщалось о 19 погибших, как минимум 20 пострадавших и двух пропавших без вести.

    "Мы подтвердили 24 погибших, вероятно, смертей может быть больше, однако в данный момент это невозможно подтвердить", — сообщил политик.

    В субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. Пламя быстро распространилось в четырех разных направлениях. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.

    @Publico
    Лесные пожары в Португалии

    Более 1500 пожарных участвуют в тушении лесных пожаров. Сообщается, что сотрудники пожарных служб пытаются потушить 11 активных возгораний. В тушении участвуют более 400 машин.

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