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    Число жертв лесного пожара в Португалии превысило полсотни

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    57 человек погибли, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. Около 30 человек, по предварительным данным, погибли, когда пытались выехать из зоны бедствия на автомобилях.
    Лесные пожары в Португалии
    leianoticias

    КИЕВ, 18 июн – РИА Новости Украина. Количество погибших от сильнейшего лесного пожара в Португалии достигло 57 человек, еще 59 пострадали, сообщает издание Publico.

    Пожары в Португалии
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    Португалию охватили лесные пожары

    Как передает агентство Рейтер со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса, 57 человек погибли, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. Около 30 человек, по предварительным данным, погибли, когда пытались выехать из зоны бедствия на автомобилях.

    Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура). Скорее всего, огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометра там приближаются и даже превышают 40 градусов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. От пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах ущерба пока нет.

    Директор судебной полиции Алмейда Родригес отрицает, что причиной возгорания мог стать поджог. "Судебная полиция смогла определить причину пожара, все указывает на то, что он был вызван естественными причинами. Мы даже нашли дерево, в которое ударила молния", — заявил Родригес. По его словам, быстрому распространению огня способствовали "сухие бури".

    Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил о "самом большом количестве жертв в результате лесных пожаров", однако не смог сказать, о каком именно количестве погибших идет речь.

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