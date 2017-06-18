Лесные пожары в Португалии: число жертв возросло до 43

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате лесных пожаров в Португалии возросло до 43. Об этом сообщает издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

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Пострадали 59 человек.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

В субботу в некоторых регионах страны температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди.

Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.