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    Лесные пожары в Португалии: число жертв возросло до 43

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    Согласно информации государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса, в результате лесных пожаров в Португалии пострадали 59 человек.
    Лесные пожары в Португалии
    @Publico

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате лесных пожаров в Португалии возросло до 43. Об этом сообщает издание Publico со ссылкой на государственного секретаря по внутренним делам Хорхе Гомеса.

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    Пострадали 59 человек.

    Ранее сообщалось о 24 погибших.

    В субботу в некоторых регионах страны температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди.

    Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет.

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