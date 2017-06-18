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    Спасатели фиксируют первые лесные пожары в Украине

    (обновлено: )3120
    Пожар случился в Николаевской области, где в пятницу дважды вспыхивали хвойные подстилки и сухая трава на территории Балабановского лесного урочища и в урочище "Лиманы".
    Спасатели фиксируют первые лесные пожары
    ГСЧС Николаевской области

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Украине с начала лета ГСЧС фиксирует первые лесные пожары с начала лета.

    Пожар в лондонской многоэтажке
    REUTERS Toby Melville
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    Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожар случился в Николаевской области, где в пятницу дважды возникали пожары хвойной подстилки и сухой травы на территории Балабановского лесного урочища и в урочище "Лиманы".

    Спасателям удалось потушить пожар. 

    Еще один случай возгорания в лесном массиве произошел в урочище "Лиманы" Витовского района в 18:08. К тушению были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 19:57.

    ГСЧС Николаевской области
    Спасатели фиксируют первые лесные пожары

    Ранее спасатели предупреждали о чрезвычайной пожароопасности в некоторых районах Украины.

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