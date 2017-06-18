Спасатели фиксируют первые лесные пожары в Украине

ГСЧС Николаевской области

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Украине с начала лета ГСЧС фиксирует первые лесные пожары с начала лета.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, пожар случился в Николаевской области, где в пятницу дважды возникали пожары хвойной подстилки и сухой травы на территории Балабановского лесного урочища и в урочище "Лиманы".

Спасателям удалось потушить пожар.

Еще один случай возгорания в лесном массиве произошел в урочище "Лиманы" Витовского района в 18:08. К тушению были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 19:57.

ГСЧС Николаевской области Спасатели фиксируют первые лесные пожары

Ранее спасатели предупреждали о чрезвычайной пожароопасности в некоторых районах Украины.