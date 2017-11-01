Валерий Солдатенко о социализме с китайской спецификой

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украине многому можно научиться у Китая — страны, демонстрирующей не только быстрый экономический, но и социальный, и культурный прогресс. Современный мир находится в переходном состоянии: смена технологического уклада и — одновременно — серьезнейший кризис общественных институтов. Но в КНР, похоже, нашли способы, позволяющие успешно справляться с этими проблемами — как в технологической, так и в общественной сферах.

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Избранный Китаем курс (социализм с китайской спецификой) дает впечатляющие результаты, которые просто невозможно не заметить. Но самое главное заключается в том, что китайцы могут с уверенностью смотреть в завтрашний день. Наверное, поэтому путешествующий по Китаю редко может увидеть грустные лица. Об этом рассказал РИА Новости Украина доктор исторических наук, профессор Валерий Солдатенко, побывавший на Социалистическом форуме в КНР.

Історична правда Украинский историк Валерий Солдатенко

Расскажите о форуме, какие проблемы там обсуждали?

— Это был уже восьмой Социалистический форум, они проводятся ежегодно. В этом году форум проходил накануне XIX съезда Компартии Китая, поэтому ему придавалось особое значение. Специфика форума в этом году заключалась еще и в том, что на него были приглашены исключительно ученые, почти не было партийных функционеров — кроме представителей КНР. Они были, конечно, представлены, и на достаточно высоком уровне.

Замысел организаторов был такой — отреагировать на 100-летие Октябрьской социалистической революции. Скажем так, тут есть определенные разночтения с тем, как в историографии российской отображается эта революция — объединяют Февральскую и Октябрьскую революции. Тут же речь шла напрямую о Великой октябрьской социалистической революции. И в этом контексте состоялось две конференции, на первой рассматривались вопросы влияния Октября на современный мир за последние 100 лет, на трансформации в мире, на второй — влияние Октября на развитие мировой культуры.

Конечно, много звучало разных цифр, примеров. Но что интересно — организаторы конференций решили этим не ограничиваться, а устроили специальную поездку — для того, чтобы люди, которые хотят знать, что такое социализм с китайской спецификой, чтобы они увидели, что это такое.

И в чем же эта специфика?

— Нам дали возможность увидеть, как теоретические концепции воплощаются в жизнь. Нас привезли в провинцию Хайнань, там есть показательная деревня, в которой живет всего две тысячи человек. Это коммуна, в которой жители объединены, главным образом, производством сельскохозяйственных продуктов, их обработкой. И есть там фармацевтическая фабрика.

Деревня по виду современная, скажем так — трудно найти разницу с городом. Приличная гостиница современного типа — это в деревне! Нас привезли в местный музей, посвященный основателю коммуны. Интереснейший человек, он в 21 год возглавил эту сельскую коммуну и бессменно руководил ею 51 год, руководил строительством социализма.

Там (в экспозиции — Ред.) все по-китайски четко подсчитано, сколько раз он встречался с руководителями КНР, сколько раз с Мао Цзэдуном, сколько раз с Дэн Сяопином… И любопытно само по себе, что жители деревни построили огромный четырехэтажный музей, очень обширный — не хочу с какими-то другими музеями сравнивать, но скажу, что он очень впечатляет. При этом там воспроизведен скромненький кабинет этого человека, со скромной обстановкой…

Конечно, там представлена и жизнь Китая вообще. Производит большое впечатление и само здание, окруженное с четырех сторон широкими каналами, в которых плавают тысячи золотых рыбок. Великолепная растительность, все ухожено и красиво.

Что они хотят этим все показать? То, что этот человек, бывший постоянно членом ЦК КПК, был одновременно великим тружеником, он всю жизнь трудился. И результаты его труда мы могли видеть.

Что именно вы увидели?

— Увидели… быстрое развитие. Вот что такое эта деревня? Она пережила три поколения построек, то есть, сейчас ее жители живут в третьем поколении домов. Это здания абсолютно современные, в три-четыре этажа. А семьи небольшие, поскольку действуют законодательные ограничения рождаемости.

Всем они выстроили одинаковые квартиры, даже — с одинаковой мебелью. Разве что телевизоры разные. Но что поражает? Поражают площади, которые выделяются каждому жителю — 164 квадратных метра. То есть, если семья из четырех человек — то получают более 600 квадратных метров. Жилье современное и обставленное. Вот так нам показали, как живут современные крестьяне.

Это просто деревня. Широкие проспекты, зелень, каналы… У нас трудно увидеть что-либо подобное.

Все вопросы они решают сообща, все определяется путем консенсуса — что выращивать, как лучше осовременивать технологические процессы, как согласовывать производство с рыночными подходами и так далее. Все это выглядит, по крайней мере, в рассказе, достаточно демократично — все решается так, как и должно решаться в коммуне.

Можно сказать, вы там увидели китайский социализм в реальном воплощении…

— Совершенно верно, социализм в действии, вот такой — деревенский.

Затем нас перевезли в аэропорт, тоже сверхсовременнный — трудно найти похожие и в России, и в Украине. К тому же это громадный аэропорт, ведь провинция очень населенная. Все оборудование в аэровокзале абсолютно современное, работа всех служб — быстрая и слаженная. Отношение предупредительное и внимательное, все работает как часы. Это произвело большое впечатление.

Затем мы перелетели в портовой город Нинбо (Ningbo, в переводе с древнекитайского — "Спокойные волны"). Нам рассказали, что нынешний Генеральный секретарь был тут секретарем парткома в порту.

Они этому придают значение?

— Очень большое значение. Почитание этого человека (Си Цзиньпина) очень большое, это чувствовалось во всем. Что касается города — сейчас портовые города во всем мире развиваются очень эффективно.

Но Нинбо! Это потрясает, когда смотришь на этот огромный порт, где сухогрузы берут на борт 10 тысяч 40-тонных контейнеров. Это огромные краны, огромные суда — смотришь на все это, словно заглядываешь в будущее.

Все это работает слаженно. Этот порт, как нам рассказали, занимает первое место в мире по контейнерным перевозкам, и третье-четвертое по грузоперевозкам.

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Город развивается. Трудно отличить многие районы Нинбо от Манхэттена. Единственная разница: если в Америке ты видишь каждое здание отдельно, то китайцы такие здания строят сериями, кварталами — сразу 13, 16 или 20 абсолютно одинаковых зданий, которые растут прямо на глазах — абсолютно синхронно. Строительство ведется одновременно, не так, что один дом построят, потом следующий.

Значит, по масштабам строительства китайцы Америку превзошли?

— Я не так давно был в Америке. Все-таки там небоскребы постройки 20-х-30-х годов, а тут они построены только что. И темпы строительства — колоссальные. Можете себе представить, в этом городе 4 года тому назад начали строить метро. Сейчас протяженность метрополитена там — 100 километров.

Из Нинбо в Шанхай путь лежит через залив, и там переброшен трансокеанский мост длиной 34 километра. Сегодня это самый длинный мост в мире. Причем движение по нему идет со скоростью свыше 100 километров в час.

Этот мост ведь тоже недавно построили?

— Да, недавно. Он выглядит совершенно блестяще. Там вообще все выглядит блестяще, все аккуратно, все чисто не так, как в некоторых странах. Приедете в Индию — увидите и трущобы. В Китае мы не видели ничего подобного, все очень аккуратно и хорошо устроено…

Произвели большое впечатление музеи. Китайцы очень большое внимание этому уделяют. В порту показывали фильм, как все работает — и вдруг экран раскрывается, как окно — и мы видим сам порт, с 23-го этажа открывается великолепная панорама. При этом в музее есть экспонаты, которым более 7 тысяч лет, первые находки. И потом поэтапно рассказывается о развитии материальной культуры, о развитии города. Есть у людей то, чем можно восхищаться.

Там же, в Нингбо, нам показали автомобильный завод. Он существует только 4 года. Но за эти 4 года они купили еще 9 заводов в разных странах мира, теперь это филиалы. Например, всем известна шведская модель Volvo — а ведь теперь это тоже филиал завода в Нингбо.

Они движутся фантастическими темпами. Каждые 109 секунд с конвейера сходит новый автомобиль. Они ставят задачу — делать за 60 секунд.

Спрос в мире на эти авто — к сожалению, не могу назвать марку — спрос большой, заказы делают в разных странах мира на полгода вперед.

Мне приходилось видеть разные заводы, но здесь, конечно, впечатление — попал в будущее.

И все в Китае развивается очень быстро. Я был до этого в КНР год тому назад, в Пекине в Запретом городе И тогда в музее тогда впервые увидел аудио-гид, который в любой точке (а это огромная территория) рассказывал, что там находится, что слева, что справа, что дальше, всю историю — в каждой точке… Огромнейший массив информации в этой маленькой коробочке! Тогда это новшество было только в Пекине, а в этом году такие приборы уже во многих музеях.

За год — уже виден прогресс…

— Совершенно верно. Впечатления от Китая самые хорошие. Всего не расскажешь, конечно, но надо отметить: приятно смотреть на людей на улицах. Все прилично одеты, нет обеспокоенных и недовольных лиц, все улыбаются… Везде отношение к людям доброжелательное.

Какой же вывод можно сделать из всего увиденного и услышанного?

— Я думаю, можно верить тем тезисам, прозвучавшим конференции: что социализм с китайской спецификой — это, прежде всего, социализм, а не капитализм (как иногда пишут — Ред.). Это подчеркивалось. Это особая стадия социализма, которую можно считать достаточно успешной.

Кстати, в прошлом году на конференции в докладах китайских исследователей чувствовалась определенная обеспокоенность, они считали, что есть риск попасть в "ловушку среднего достатка". Если раньше в Китае рабочая сила стоила дешево, то теперь работникам платят все больше, повышая уровень жизни. Но при этом китайские товары частично теряют конкурентоспособность на международных рынках. И они говорили год назад, что сложно решать эту проблему.

Но в этом году такой обеспокоенности уже не было. Наоборот, они говорят, что успешно решают вопрос благосостояния граждан — и к 2020 году эта проблема будет решена. И Китай вступит в следующую стадию развития капитализма.

Напомним, в ходе проходившего с 18 по 24 октября XIX съезда Компартии Китая председатель КНР Си Цзиньпин представил доклад под названием "Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху". В этом документе поставлены задачи тотальной модернизации страны.