Андрей Бузаров: неправильно не замечать Китай в XXI веке

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина мало интересуется процессами, происходящими в Китае, не проявляет активности, а это в нынешних условиях неправильно — страна рискует не получить выгод от экономического сотрудничества в разворачиваемых Пекином мегапроектах, которые не сводятся к одной только торговле. Чтобы правильно выстраивать диалог с КНР, необходимо быть в курсе происходящих там событий и тенденций. Не случайно состоявшийся недавно XIX съезд Компартии Китая вызвал огромный интерес со стороны большинства стран мира.

Об этом сказал в интервью РИА Новости Украина эксперт-международник Андрей Бузаров, побывавший на съезде КПК.

В ходе проходившего с 18 по 24 октября XIX съезда Компартии Китая было обновлено высшее руководство страны, сменился состав главных партийных органов – ЦК, Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.

Си Цзиньпин на съезде выступил с речью, представив доклад под названием "Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху". В этом документе поставлены задачи тотальной модернизации страны к 2050 году.

Вы были на XIX съезде Компартии Китая. Какие впечатления?

— Прежде всего, надо отметить, что это мероприятие вызвало колоссальный интерес у всех… у большинства стран мира. Очень много было представителей стран Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, Южной Азии, Европы, Латинской Америки, Африки… По сути, были представлены все страны, где Китай активно вкладывает в экономику. И это, безусловно, объясняет интерес.

Были представлены и соперники КНР на геополитической карте — США, Германия, Франция (хотя Китай не рассматривает их как соперников).

Все следили за ситуацией, потому что все пытаются понять, что будет дальше с политической системой Китая. Не поняв политическую систему КНР, невозможно спрогнозировать шаги Пекина на международной арене, внутри страны — и трудно понять, как выстраивать диалог с руководством КНР. Поэтому интерес был высокий.

Кстати, изменения в руководстве произошли достаточно серьезные — в частности, сменили пять из семи членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК…

— Смена постоянных членов Политбюро было ожидаемая. И накануне съезда КПК все знали, что из семи членов Постоянного комитета пять будут сменены. Так и произошло. Остался только действующий председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян. Вот эти две фигуры — все ожидали, что они останутся (в Постоянном комитете — Ред.), смена пяти фигур тоже прогнозировалась.

Вопрос в другом: многие считали, что среди пяти новых людей появится явный преемник Си Цзиньпина. Но все пять новых постоянных членов Политбюро — они в возрасте за 60. Согласно негласной традиции, членом Политбюро ЦК КПК не может быть человек, который старше 68 лет. Следовательно, через пять лет — кто же из пяти членов Постоянного комитета сможет претендовать на должность руководителя партии?

Таким образом, эта главная интрига, которая касалась постоянных членов Политбюро, кто будет преемником Си Цзиньпина через пять лет, она так и осталась интригой. Вопрос остается открытым.

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Кроме того, надо отметить, что были избраны и непостоянные члены Политбюро (там вместе постоянных и непостоянных членов — 25), также были избраны члены ЦК партии, вместе — более 200 человек.

Некоторые наблюдатели считают, что изменения в Постоянном комитете могут свидетельствовать о возможности некоего поворота во внешней политике Китая, о смене вектора, условно — с "атлантического" на "евразийский", к более активному продвижению интересов Китая в Евроазии (включая и Россию). Вспоминают в связи с этим и о мегапроекте "Новый шелковый путь". На ваш взгляд, можно ли действительно говорить о таком повороте или рано пока делать выводы?

— Могу точно сказать, что Китай, в принципе, и сейчас доволен своим положением регионального лидера в Юго-Восточной, в Восточной Азии. И вопрос сейчас стоит не об Азии, вопрос поставлен о дальнейшем усилении взаимодействия с Европой.

И тут надо выделить идею возрождения Великого Шелкового пути, его реинкарнации в виде проекта "Один пояс — один путь".

Конечной целью этой инициативы является, естественно, европейский союз. И для Китая, и для ЕС очень важно иметь хорошие торговые отношения. И проект "Один пояс — один путь" предполагает вовлечение не только стран Азии, Южной Азии, Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии, Средней Азии, но и и стран Европейского союза.

Цель поставлена очень амбициозная. Нельзя это рассматривать только как зону свободной торговли или просто как новую форму экономического сотрудничества — не совсем так. Это беспрецедентная идея, включающая в себя экономические инвестиции, которые КНР вкладывает в соответствующую страну (из числа стран, принимающих участие в проекте — Ред.), в инфраструктуру, в транспорт и т. д. Страна получает соответствующие дивиденды. Украина здесь тоже будет рассматриваться как потенциальный партнер.

Но пока что, по состоянию дел на данный момент, новый Великий Шелковый путь обходит Украину…

— Проблема взаимодействия Украины и Китая заключается в том, что в Украине нет единого центра взаимодействия с Китаем. У нас один занимается экономикой, другой — политическими вопросами…Нужно улучшить работу посольства Украины в КНР. Это направление (Китай — Ред.), которым нужно серьезно заниматься.

У нас традиционно следят за выборами в США, Франции, в России, в Германии… Но еще Збигнев Бжезинский в своей книге "Великая шахматная доска" писал, что в ближайшее время Китай, наряду с указанными странами, будет одним из ключевых геополитических игроков.

Поэтому можно сказать, что неоправданно мало внимания уделяется (в Украине — Ред.) Китаю, мало украинские журналисты интересуются ситуацией в КНР. И этим, отчасти, объясняется слабый интерес Пекина к Украине. Если бы у нас было больше активности на этом направлении, то и Китай больше бы нами интересовался. Проблема не в Китае, проблема — в Украине.

Понятно, что не замечать Китай в XXI веке — непозволительная роскошь…

— Это неправильно и неграмотно — не заниматься этим направлением.

Чему, на ващ взгляд, Украине можно было бы поучиться у Китая?

— У Китая можно поучиться, во-первых, стабильности. Там стабильная политическая система.

Во-вторых, это общность нации. Те ценности, которые существуют в этой стране, они объединяют общество, а не разъединяют. В Китае умеют находить консенсус по самым сложным вопросам.

В-третьих, результаты своей работы китайцы умеют продвигать на внешние рынки. Все, что они производят, успешно продвигается, Китай на этом направлении явно преуспел — вот тут тоже можно извлечь полезные уроки.