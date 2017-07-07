Спиридонов: Китай обязательно переиграет Украину

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинским политикам необходимо научится планировать хотя бы на несколько лет вперед, тогда Киев сможет извлечь больше выгоды из торговых отношений с экономически могучим Китаем, имеющим долгосрочные планы развития. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

По его мнению, в настоящее время больше пользы их украинско-китайских экономических связей извлекает прагматичный Пекин: "необходимо понимать, что в этом товарообороте, в основном, была выгода Китая, потому что Китай приблизительно в два раза больше экспортировал в Украину, чем импортировал".

"Конечно, нам было бы выгодно больше продавать Китаю, чем покупать. Но… В Китае плановая социалистическая экономика, они разрабатывают планы на 20, на 30 лет. В то же время украинские политики, я об этом знаю не понаслышке… Ну, практически нет таких деятелей, которые думали дальше чем на полгода. В основном стоит задача: нам бы день простоять да ночь продержаться. То есть, полгода — это абсолютный потолок во времени, на которое может мыслить украинский политик, даже топовый… Как в шахматах, когда гроссмейстер считает на восемь шагов вперед, и он играет с любителем, который считает на пол-хода. Разумеется, предварительно понятно, чем закончится эта партия. В данном случае, Китай планирует на 30 лет, Украина планирует на полгода — можем не сомневаться, к чьей выгоде будут подобные отношения", — сказал Спиридонов.

По словам политолога, если Украина тоже хочет получать выгоду от экономических связей с КНР, то ей тоже необходимо научиться планировать свои действия на более длительные сроки — "планировать, как минимум, на несколько лет вперед и продвигать свою продукцию".

А пока, по словам Спиридонова, "это игра в одни ворота, в ворота украинские… Китай получает свою выгоду".

Политолог отметил, что Китай, по его убеждению, уже сейчас является второй (после США) мировой державой.

"Это подтверждает тот же Киссинджер, который говорил, что главные оппоненты для мировой гегемонии США — это Китай и Россия", — сказал эксперт, добавив, что, конечно, у Китая "есть определенные проблемы — проблемы ресурсов, проблемы с плотностью населения".

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