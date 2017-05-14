наверх
15.05.201700:22
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Украина и Китай договорились о реконструкции Шулявского путепровода

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (47)

    31
    По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, проектные предложения строительства мостового перехода возле Кременчуга и проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривают расходы на общую сумму 400 млн долларов.
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Украина и Китай договорились о строительстве моста возле Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве

    Читайте также: Обвал Шулявского моста. Спецкор: Кличко чего-то не договаривает

    Такая договоренность достигнута во время встречи украинской делегации под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива и руководства Китайской корпорации дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation), которая состоялась в Пекине, сообщает правительственный портал.

    По словам Кубива, проектные предложения строительства мостового перехода возле Кременчуга и проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривают расходы на общую сумму 400 млн долларов. 

    Он предложил завершить подготовительные работы по этим проектам не позднее сентября, чтобы после этого можно было перейти к заключению кредитных соглашений и договора на выполнение работ с корпорацией. 

    "Сейчас будет создана рабочая группа для комплексной проработки этих инвестпроектов, в которую войдут представители Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минфина и Укравтодора", — сказал Кубив.

    Напомним, в Киеве обрушилась часть Шулявского моста. Через мост проходит важная автомагистраль. На место сразу прибыл Кличко, там же работали полиция и спасатели. Движение по мосту возобновили через сутки после ЧП.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Инаугурация Макрона
    Макрон - новый президент Франции
    На радостях после Евровидения Кличко станцевал с волонтерами. Видео
    Евровидение-2017. Победа Португалии