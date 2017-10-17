Навстречу 19-му съезду компартии Китая

Жанна Манукян, Анна Раткогло — Пекин, для РИА Новости Украина

До ключевого события в политическом календаре Китая – 19-го съезда Коммунистической партии Китая, по итогам которого будет избран новый состав фактически высших органов власти страны Политбюро ЦК КПК и Постоянного комитета Политбюро (ПКПБ). Имена людей, которые войдут в постоянный комитет, расскажут многое о политическом будущем Китая на многие годы вперед.

ПКПБ входит в состав Политбюро и состоит из семи самых влиятельных членов партии, которые занимают высшие государственные и партийные должности. Решения в постоянном комитете принимаются на основе всеобщего согласия.

В состав нынешнего ПКПБ входят генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, премьер Госсовета Ли Кэцян, председатель Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) Ван Цишань, первый вице-премьер Госсовета Чжан Гаоли, член секретариата ЦК КПК Лю Юньшань, председатель Всекитайского комитета народно-политического консультативного совета Юй Чжэншэн, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжан Дэцзян.

Вокруг предстоящего 18 октября съезда, впрочем, как и вокруг любого другого политического события подобного масштаба, ходит масса слухов и спекуляций, пишут РИА Новости.

Аналитики и журналисты задаются вопросами о том, будет ли соблюдаться правило об отставке партийных лидеров, возраст которых превышает 67 лет, будет ли назначен очевидный преемник Си Цзиньпина, сократится ли состав ПКПБ до пяти человек. Также остается неизвестным, нарушит ли негласные партийные правила нынешний ее лидер и будет ли двигаться Китай от модели коллективного управления страной к власти одного человека.

Съезды Компартии проходят раз в пять лет. Как правило, на таких промежуточных съездах, как нынешний, происходит смена значительного состава Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Кроме того, по негласным правилам, на таких съездах назначаются преемники генсека партии и премьера, которые должны прийти на смену через пять лет.

Если все пройдет согласно устоявшейся практике, то пять из семи нынешних членов ПКПБ кроме Си Цзиньпина и премьера Ли Кэцяна должны уйти на пенсию. Два самых молодых члена, которые войдут в состав ПКПБ, будут назначены будущими преемниками Си Цзиньпина и Ли Кэцяна, которые придут им на смену после 2022 года. Численность состава ПКПБ останется прежней – семь человек, три места в нем будут распределены по старшинству. По установившейся традиции, преемники генсека партии и премьера должны быть не старше 57 лет, чтобы отслужить минимум пять лет в составе ПКПБ и еще два срока по пять лет на ключевых постах.

Исторически, передача власти в Компартии Китая была сложным процессом, и лишь в 2002 и 2012 году напоминала институциональный процесс. В прошлом, бывшие партийные лидеры оказывали большое влияние на выбор преемника. Так, Дэн Сяопин сыграл роль в выборе Ху Цзиньтао в качестве преемника Цзян Цзэминя, а кандидатура Си Цзиньпина была одобрена Цзян Цзэминем. Как правило, кандидатуру генсека выбирает его предшественник, а сам действующий лидер — кандидатуру премьера.

Если эта традиция сохранится, то Ху Цзиньтао выберет преемника Си Цзиньпина, а сам Си Цзиньпин – кандидатуру премьера. Хотя, некоторые аналитики утверждают, что Ху Цзиньтао слишком слабый и маловлиятельный лидер и вряд ли сыграет какую-то роль в назначении преемника Си Цзиньпина.

Среди потенциальных кандидатов глава парткома провинции Гуандун Ху Чуньхуа и глава парткома города Чунцина Чэнь Миньэр. Еще одним главным претендентом был экс-глава парткома Чунцина, восходящая звезда политического небосклона Китая Сунь Чжэньцай, которого в преддверии съезда исключили из рядов партии по подозрению в нарушении партийной дисциплины.

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Ху Чуньхуа, у которого самое лучшее резюме из всех потенциальных преемников, считается протеже Ху Цзиньтао. Он уже член Политбюро с опытом работы в четырех различных провинциях.

Тем временем Чэнь Миньэр, который сменил Сунь Чжэньцая на должности парткома Чунцина, рассматривается как протеже Си Цзиньпина. Он занимал должности главы партийного отдела пропаганды, когда Си Цзиньпин возглавлял партком провинции Чжэцзян. Именно по этой причине эксперты называют Чэнь Миньэра "протеже" нынешнего генсека и пророчат ему пост премьера страны в 2022 году.

По традиционному сценарию, Ху Чуньхуа и Чэнь Миньэр должны быть выбраны в ПКПБ для того, чтобы получить должности генерального секретаря и премьера соответственно в 2022 году. Оставшиеся три места должны быть заполнены членами из состава Политбюро по принципу старшинства. Главными кандидатами на остальные три места являются глава парткома Шанхая Хань Чжэн, глава отдела пропаганды Лю Цибао, управляющий Делами ЦК Ли Чжаньшу, глава Организационного комитета ЦК Чжао Лэцзи и вице-премьер Ван Ян. По мнению аналитиков, Чжао Лэцзи и Ван Ян самые молодые и поэтому проигрывают по принципу старшинства. Таким образом, в постоянный комитет могут войти: Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Ху Чуньхуа, Чэнь Миньэр, Лю Цибао, Ли Чжаньшу и Хань Чжэн.

Одним из наиболее обсуждаемых в прессе вопросов в преддверии 19-го съезда остается судьба главы Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) Ван Цишаня. Несмотря на то, что формально Ван Цишань — шестой человек в иерархии КПК, его часто называют правой рукой Си Цзиньпина, вторым человеком в стране и "антикоррупционным царем", который сыграл решающую роль в столь активной в последние годы борьбе с коррупцией на всех уровнях.

Ван Цишань входит в пятерку членов постоянного комитета политбюро, чей возраст превышает 67 лет, что по негласному правилу, которое не нарушалось с 2002 года, предполагает его выход на пенсию или же перевод на некий церемониальный пост. Однако Ван Цишань стал центральной фигурой реализации одной из важнейших кампаний в стране — противодействия внутрипартийной коррупции, поэтому его уход может замедлить прогресс, который в последние годы набрал внушительные обороты.

Вместе с тем, ряд аналитиков считает нелогичным и опрометчивым зацикливать всю антикоррупционную кампанию на одном человеке, она, по их мнению, должна осуществляться вне зависимости от того, кто стоит во главе антикоррупционного органа.

Эксперты полагают, что Си Цзиньпин может нарушить негласное правило "пенсионного возраста", чтобы сохранить у власти Ван Цишаня. Это может создать прецедент и для него самого, если он захочет сохранить власть после второго срока в 2022 году, когда ему исполнится 69 лет.

Стоит отметить, что не существует четкого правила, регламентирующего назначение очередного преемник действующего лидера. Численность состава ПКПБ также менялась. В разные годы в него входили от пяти до девяти человек.

Большинство аналитиков считает нереалистичным развитие событий по "традиционному" сценарию и полагает, что Си Цзиньпин вряд ли позволит ушедшим партийным лидерам принимать решение о его преемнике. В прессе появляются сообщениям о том, что возможно будет нарушена и сама традиция назначения преемника, сужен состав ПКПБ, в который войдут только доверенные лица Си Цзиньпина, что позволит ему начать свой второй срок с верной ему командой.

При таком раскладе, в составе ПКПБ могут войти Си Цзинпьин, Ли Кэцян, Ван Цишань, а также близкие соратники генсека – руководитель делами ЦК Ли Чжаньшу и заведующий Организационным отделом ЦК Чжао Лэцзи.

По мнению экспертов, такой сценарий де-факто приведет к установлению "президентской формы" правления, так как постоянный комитет уже не будет органом коллективного управления, а станет персональным консультативным советом Си Цзинпьина. В таком случае у него будут хорошие позиции для того, чтобы сохранить власть и после 2022 года. Если после съезда в ПКПБ не будет назначен потенциальный преемник, то это станет четким сигналом того, что Си Цзиньпин планирует остаться у власти после 2022 года.

Согласно Конституции Китая, председатель может избираться лишь на два срока по пять лет, однако для лидера партии таких ограничений не существует, за исключением того, что он не может занимать эту должность пожизненно.

Если Си Цзиньпин в 2023 году уйдет с поста председателя страны, но при этом останется во главе партии и Центрального военного совета, то его преемник будет лишь символической фигурой, которая не будет обладать реальной властью. Он также может передать полномочия Чэнь Миньэру, но остаться в ПКПБ в другом ранге, сохранив реальную власть.

Не важно, по какому сценарию будут развиваться события, очевидно, что Си Цзиньпин уже консолидировал в своих руках огромную власть. В октябре прошлого года он был назван "ядром" партии — статус, которым были наделены только Мао Цзэдун, Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь, и которого никогда не было у Ху Цзиньтао.

Кроме того, по сообщениям СМИ, на предстоящем съезде в Устав Компартии будут внесены поправки, которые будут включать в себя идеологические "мысли Си Цзиньпина", что сравняет его с Мао Цзэдуном.

Статус женщины за последние годы в Китае, как и во всем мире, значительно вырос, они входят в списки богатейших жителей страны, руководят корпорациями, занимают видные политические посты. Женщины даже смогли пробиться на высшие должности на Тайване и в Гонконге. Однако круг высшей политической элиты на материковой части Китая до сих пор включает в себя лишь мужчин.

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Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК с самого момента основания продолжает оставаться исключительно мужским клубом. За почти столетнюю историю партии женщины смогли пробиться лишь в Политбюро, членами которого в настоящий момент являются две женщины — вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун и глава Департамента Единого фронта ЦК КПК Сунь Чуньлань.

Шансов на прохождение в ПК на предстоящем 19-м съезде у них обеих, хоть и по разным причинам, фактически нет. Лю Яньдун уже исполнился 71 год и она, хотя и считается достаточно весомой политической фигурой, не проходит по возрастному принципу. Сунь Чуньлань в этом году исполнилось 67 лет, и она могла бы попасть в число наиболее влиятельных партийных чиновников страны, но занимаемая ею должность не является той, которую можно назвать хорошим трамплином в ПК.

Возможным претендентом на вхождение в Политбюро была экс-министр юстиции КНР У Айин, однако в феврале этого года ее сняли с должности, а по решению 7-го пленума ЦК КПК 18-го созыва, завершившегося в субботу, она была исключена из партии в связи с расследованием о ее причастности к коррупционным преступлениям.

Полноправными членами ЦК КПК 18-го созыва с правом голоса остаются семь женщин, однако по мнению аналитиков на предстоящем съезде только председатель Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ли Бинь имеет шансы на дальнейшее продвижение в Политбюро. Ли Бинь в настоящий момент остается единственной женщиной-министром в Китае.

Кандидатами в члены ЦК являются 23 женщины, некоторые из них уже были назначены на церемониальные посты, что автоматически перекрывает им путь наверх. При этом, подавляющее большинство женщин в ЦК годами работали в одной и той же провинции или же в одной и той же сфере, это означает, что у них слишком незначительные шансы на быстрое продвижение вверх по партийной карьерной лестнице.

Наиболее подходящей должностью для прохождения в состав Политбюро считается пост главы парткома провинции или же города центрального подчинения, на данный момент на таких должностях в Китае женщин нет.