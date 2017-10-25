В Политбюро ЦК Компартии Китая произошла рокировка

GREG BAKER / AFP

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Сменились пять из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая — высшего органа власти, на новых за исключением председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Госсовета Ли Кэцяна, передаёт корреспондент РИА Новости.

Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР.

В новый состав ПКПБ вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.

Они были избраны по итогам первого пленума ЦК КПК 19-го созыва, который прошел утром в среду. Ранее во вторник в Пекине завершился недельный 19-й съезд Компартии Китая, на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.