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    В Политбюро ЦК Компартии Китая произошла рокировка

    (обновлено: )36
    Сообщается, что свои посты в Политбюро ЦК Компартии Китая сохранили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян.
    Флаг Китая
    GREG BAKER / AFP

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Сменились пять из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая — высшего органа власти, на новых за исключением председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Госсовета Ли Кэцяна, передаёт корреспондент РИА Новости.

    Флаг Китая
    STR / AFP
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    Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР.

    В новый состав ПКПБ вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжан, начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, заведующий Организационным отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин.

    Они были избраны по итогам первого пленума ЦК КПК 19-го созыва, который прошел утром в среду. Ранее во вторник в Пекине завершился недельный 19-й съезд Компартии Китая, на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

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