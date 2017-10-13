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    В мире

    В Китае намерены бороться с террористами с помощью лазерного оружия

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    По информации конструктора, новое лазерное оружие поражает цели точнее и быстрее, оно беззвучно и не создает вспышки света при выстреле, оно также удобно в использовании, так как не создает отдачи при выстрелах.
    Антитеррористические учения в Китае
    @globaltimesnews

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Китай создал новое лазерное оружие для борьбы с терроризмом, оно способно поражать цели на расстоянии до 200 метров, пишет издание Global Times со ссылкой на госкомпанию разработчика Hongfeng.

    АЭС Фламанвиль в департаменте Манш во Франции. Энергоблок 1
    CHARLY TRIBALLEAU / AFP
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    Компания Hongfeng совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) продемонстрировала новейшее лазерное оружие в ходе антитеррористических учений в провинции Хубэй, дата проведения учений не указывается.

    Комплект вооружения включает в себя оптический прицел, переносной источник питания, прибор дистанционного управления и лазерный излучатель.

    Как заявил инженер Янь Ачжэ, участвовавший в создании нового оружия, по сравнению с другими видами вооружения, новое лазерное оружие поражает цели точнее и быстрее, оно беззвучно и не создаёт вспышки света при выстреле, оно также удобно в использовании, так как не создаёт отдачи при выстрелах.

    Ранее госдепартамент США предупредил о террористической угрозе по всему миру и заявил о необходимости быть бдительными в связи с этим.

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