Госдеп предупредил американцев о террористической угрозе по всему миру

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США предупредил соотечественников о террористической угрозе по всему миру и заявил о необходимости быть бдительными в связи с этим.

"Поскольку теракты, политические перевороты и акты насилия зачастую происходят без предупреждений, гражданам США рекомендуется поддерживать высокий уровень бдительности и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей безопасности во время путешествий", — говорится в поступившем в РИА Новости предупреждении американского дипломатического ведомства. Оно замещает собой аналогичный документ от 6 марта 2017 года.

Гражданам США предлагается изучить перед поездками информацию о странах на сайте госдепартамента, а также подписаться на специальную программу, позволяющую направлять им сообщения и выявлять их место нахождения в случае чрезвычайных ситуаций.

"Террористические группировки вроде "Исламского государства"(ИГ) и "Аль-Каиды", а также их сторонники, намерены атаковать американских граждан, где бы они ни находились. Экстремисты могут применять обычные или не относящиеся к обычным виды вооружений для нападений на американских граждан или на частные интересы", — говорится в сообщении. Там отмечается, что наибольшей опасности подвергаются спортивные соревнования, политические митинги, демонстрации, различные празднования, гостиницы, школы, клубы, рестораны, парки, религиозные места, торговые центры, туристические достопримечательности, аэропорты и другие транспортные узлы.

Читайте также: Ураган на рынке нефти после "Харви" и "Ирмы"

Также подчеркивается, что американские граждане не должны отправляться в любую страну для участия в вооруженном конфликте. В госдепартаменте в этой связи напомнили, что "борьба на стороне террористической группировки или предоставление ей поддержки может рассматриваться как материальная поддержка терроризма, что является серьезным преступлением, которое может привести к тюремному заключению и крупному штрафу".

Читайте также: Точечная борьба с терроризмом неэффективна — эксперт

В предупреждении указан ряд стран, в отношении которых для американцев действуют предупреждения об опасности поездок. В их числе Украина, Турция, КНДР, Иран, Египет, Афганистан и многие другие.