Ядерные объекты Франции и Бельгии могут оказаться под ударом террористов

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

РИА Новости Украина

Гринпис устроил фейерверк на атомной электростанции в Лотарингии. В 5:30 утра 12 октября группа активистов проникла на территорию действующей АЭС Каттеном (Cattenom) на северо-востоке Франции и запустила там петарды.

Фото и видео акции выложены представителями Greenpeace в Интернете.

Эта акция, вероятно, должна стать подтверждением утверждению Greenpeace о том, что система безопасности французских и бельгийских атомных электростанций уязвима перед террористической угрозой — соответствующий отчет был направлен властям Франции и Бельгии на этой неделе. При этом его полную версию было решено не публиковать, очевидно, чтобы избежать его использование потенциальными террористами. Слабое звено, утверждается в отчете, — это бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива, защита которых от возможных преступных действий крайне низка.

Идет ли речь о реальной угрозе или же Greenpeace намеренно раздувает панику в собственных интересах? Мнения экспертов, опрошенных Sputnik France, разделились:

Стефан Ломм (Stéphane Lhomme), директор и основатель французской ассоциации "Обсерватория ядерной энергетики" (Observatoire du nucléaire): "Эта операция "работает на публику". Они уже не впервые проникают на территорию АЭС, чтобы привлечь внимание. Конечно, это — прекрасная иллюстрация, что атомные электростанции небезопасны. Но это никак не повлияет на мнение правительства и не заставит его отказаться от атомной энергетики. Напомню, что после 11 сентября спецслужбы Франции проводили операцию по «тестированию» уровня защиты АЭС. Группе спецагентов не составило никакого труда проникнуть на территорию. Информация об этой операции проникла в прессу, но правительство продолжало утверждать: "Доверьтесь нам, мы обеспечиваем безопасность! Просто мы не можем раскрыть военную тайну — как мы это делаем» И так, обычный гражданин не имеет никакой возможности проверить — что же делается".

В интервью Sputnik он также подтвердил, что бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива могут быть более опасны, чем реакторы, поскольку защитный корпус данных бассейнов ненадежен: "Несмотря на повторяющиеся происшествия на атомных электростанциях, ничего не было сделано для того, чтобы обезопасить эти бассейны".

При этом Ломм приводит еще один пугающий пример: "Достижения технического прогресса, такие как беспилотные летательные аппараты, могут позволить злоумышленникам подготовить теракт: осуществлять наблюдение за АЭС, вести съемку, собирать информацию. Два или три года назад во Франции чьи-то беспилотники облетели несколько атомных электростанций. Тогда в СМИ поднялась шумиха, правительство стало проводить расследование. Но впоследствии об этом больше никогда не говорили и мы так и не узнали, кто же все это организовал".

Однако с таким алармистским подходом принципиально не согласны контролирующие организации. Эрик Хулсбоc (Erik Hulsbosch),глава департамента по связам с общественностью Федерального агентства по ядерному контролю Бельгии (Agence Fédérale de contrôle nucléaire —AFCN),охарактеризовал отчет Greenpeace как «ошибочный, спекулятивный и субъективный». Он уточнил, что все европейские АЭС регулярно подвергаются проверкам с применением комплексного теста на наличие рисков, называемого "stress test". "Мы можем гарантировать, что все бельгийские атомные электростанции приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности на случай не только террористического нападения, но и крушения самолета, землетрясения, наводнения, пожара…", — сказал он.

Оливье Аппер (Olivier Appert),председатель Французского энергетического совета (Conseil Français de l'Energie), глава французского комитета при Мировом энергетическом совете (World Energy Council) с сожалением отметил, что средства массовой информации, "не разбирающиеся в вопросах данного рода, делают публикации на эту тему, а ведь это усиливает чувство страха и способствует росту тиражей".

Читайте также: Скандал в Минобороны: могущественные коррупционеры

"Конечно, все меры против терактов приняты. Но их суть являются военной тайной, и они не могут быть обнародованы по совершенно очевидным причинам: так поступают во всем мире в отношении промышленных объектов. Не будьте наивны! Именно этим пользуются активисты Greenpeace, чтобы рассказывать свои глупости" - заявил эксперт.