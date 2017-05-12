Китай на проводе. Си Цзиньпин побил рекорд длительности разговора

РИА Новости Украина

Председатель КНР Си Цзиньпин в состоявшейся телефонной беседе поздравил нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с избранием главой государства, а также призвал его с уважением относиться к вопросам, вызывающим озабоченность у китайской стороны. Об этом сообщил в четверг МИД КНР, отметивший, что в ходе разговора были также затронуты проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

Перспективы взаимодействия Пекина и Сеула по этому вопросу комментирует для Sputnik заместитель директора ИСАА МГУ Андрей Карнеев.

Лейтмотив беседы с китайской стороны заключался в призыве к Сеулу преодолеть разногласия в двусторонних отношениях. Речь здесь в первую очередь идет о размещении на территории Южной Кореи американской противоракетной системы THAAD, против чего решительно возражает Китай.

Однако Си Цзиньпин затронул и вопрос о развитии ракетно-ядерной программы Пхеньяна — страсти вокруг планов проведения нового подземного ядерного испытания в последнее время накалились до предела. Решающую роль сыграли и угрозы решительно выступает против того, чтобы Пхеньян обладал ядерным оружием, но в тоже время китайское руководство из всех возможных опций исключает военное давление на северокорейское руководство, и тем более насильственную смену режима.

В беседе с Мун Чжэ Ином Си Цзиньпин вновь обратил внимание на эти особенности китайского подхода. Председатель КНР отметил, что Китай длительное время выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова, поддержание там мира и стабильности, за решение всех проблем путем переговоров и консультаций.

Разговор, судя по официальным отчетам, носил конструктивный характер. Мун Чжэ Ин, как информирует МИД Китая, заявил, что готов способствовать развитию отношений стратегического партнерства между двумя странами, а также "в полной мере понимает озабоченности" китайской стороны.

По его словам, "новое правительство Южной Кореи будет по этим вопросам поддерживать тесные контакты с Китаем. Важно, что южнокорейская сторона во время телефонного разговора с лидером страны, которая в свое время сыграла решающую роль в организации шестисторонних переговоров, высказалась в пользу их скорейшего возобновления. Примечательная деталь: по сообщениям южнокорейских СМИ, Мун говорил с Си 40 минут, тогда как разговоры избранного президента с Синдзо Абэ и Дональдом Трампом продолжались 25 и 30 минут соответственно.

По данным агентства Рёнхап, Си Цзиньпин сам позвонил Мун Чжэ Ину, став первым китайским руководителем, первым набравшим номер южнокорейского президента, чтобы поздравить с победой на выборах. Телефонный звонок Си Цзиньпина — это знак готовности решать проблемы двусторонних отношений, которые основательно испортились во время правления консерваторов. Это и надежда на достижение компромисса в связи с ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

В редакционной статье "Чайна дейли", опубликованной 11 мая, отмечается что новый президент Южной Кореи занимает более мягкую позицию в отношении КНДР, и это может стать ключом к ослаблению напряженности в регионе.