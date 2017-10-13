Китайское качество. Рабочие не смогли снести гостиницу

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости Украина. В Китае в провинции Шандон рабочим не удалось снести гостиницу 90-х годов постройки, потому что несущие конструкции оказались невероятно прочными. Сейчас гостиница стоит под большим наклоном, но упорно отказывается падать.

Прочность конструкции 19 этажного 3-х звездочного отеля впечатлила строителей, которые пытались его снести.

"Редко можно встретить здание, построенного с таким высоким качеством", — сказал один из строителей, — "Держу пари, что это было частное строительство".

Из-за близости жилых кварталов строители не могут применить взрывчатку для сноса, поэтому попросили дополнительную неделю сверх срока для разборки здания.

На месте бывшего отеля планируется построить офисное здание, многоквартирный дом и торговый центр.

Ранее сообщалось, что самый длинный стеклянный мост в мире, который находится в китайской провинции Хунань на территории Национального парка Чжанцзяцзе "треснул" под ногами гида.