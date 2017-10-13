наверх
13.10.201716:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Китайское качество. Рабочие не смогли снести гостиницу

    (обновлено: )136
    Прочность конструкции 19 этажного 3-х звездочного отеля впечатлила строителей, которые пытались его снести. Сейчас гостиница стоит под большим наклоном, но упорно отказывается падать.
    В Китае строители удивились прочности здания, которое пытались снести
    scmp.com

    КИЕВ, 13 окт – РИА Новости Украина. В Китае  в провинции Шандон рабочим не удалось снести гостиницу 90-х годов постройки, потому что несущие конструкции оказались невероятно прочными. Сейчас гостиница стоит под большим наклоном, но упорно отказывается падать.

    В провинции Гуандун китаянка обнаружила в своей стиральной машине 52-киллограмового питона
    Канал People's Daily, China на youtube
    Китаянка обнаружила в стиральной машине 52-килограммового питона

    Прочность конструкции 19 этажного 3-х звездочного отеля впечатлила строителей, которые пытались его снести.

    "Редко можно встретить здание, построенного с таким высоким качеством", — сказал один из строителей, — "Держу пари, что это было частное строительство".

    Из-за близости жилых кварталов строители не могут применить взрывчатку для сноса, поэтому попросили дополнительную неделю сверх срока для разборки здания. 

    На месте бывшего отеля планируется построить офисное здание, многоквартирный дом и торговый центр.

    Ранее сообщалось, что самый длинный стеклянный мост в мире, который находится в китайской провинции Хунань на территории Национального парка Чжанцзяцзе "треснул" под ногами гида.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Симчишин. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Военнослужащие в Киеве. Архивное фото
    День защитника Украины. В ожидании провокаций
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое