Почему всем сложно сделать жизнь мигранта комфортной?

РИА Новости Украина

Автор материала — Рубен Гарсия.

Улучшение условий пребывания мигрантов в стране и снижение административного давления позитивно скажется на экономике, так как множество иностранных рабочих выйдут из тени и начнут платить отчисления в казну. Российские власти с этим и не спорят, пишет Sputnik Таджикистан.

Но реализовывать подобные инициативы не спешат и понятно почему: выгода от прозрачности мигрантского сообщества требует серьезных трат на создание инфраструктуры. А расходовать на это бюджетные деньги в худосочные кризисные годы чиновникам, конечно, не хочется.

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Вместо этого власти, с одной стороны, реализуют курс на упрощенное оформление разрешительных документов — и это плюс для мигрантов. С другой — государство серьезней взялось за контроль миграционных потоков, что неизбежно приводит к ужесточению миграционного законодательства и перегибам на местах, и это очевидный минус для иностранных рабочих.

"Мы сами ужесточаем законодательство и сами же создаем ситуацию, когда люди уходят в тень. И должны понимать, к каким последствиям это приведет", — считает председатель Комиссии по миграционной политике правительства Москвы Александр Калинин.

Так, на недавнем заедании в Общественной палате России, посвященном профилактике экстремизма среди мигрантов, представитель управления МВД по делам миграции сообщил, что ведомство готовит проект по осуществлению миграционного учета в электронном виде.

Вместе с тем полиция собирается ужесточить наказание по ст. 332 УК РФ "Организация незаконной миграции". В частности, за создание "резиновых" квартир и фальсифицированную регистрацию.

"Мигрант имеет право регистрироваться либо по месту работы, либо по месту пребывания. Ну и какое количество российских граждан, сдающих свои квартиры, согласится регистрировать там мигранта? 6-7%, не более. К сожалению, правительство не до конца прорабатывает эту ситуацию", — отмечает Калинин.

В рамках проекта помощи мигрантам 90180.ru проходят встречи с иностранными гражданами, работающими в России и сталкивающимися с какими-то юридическими и бытовыми сложностями в повседневной жизни. К примеру, с завышенной стоимостью медицинской страховки, по которой нереально оплатить самые базовые медицинские услуги. Или необходимости покупать патент для неработающих членов семьи.

"У нас на 550 тысяч патентов оформляется не более 10% трудовых договоров. Спрашивается, где остальные люди?" — недоумевает эксперт.

Об этой же проблеме корреспонденту Sputnik Таджикистан говорил и посол республики в РФ Имомуддин Сатторов.

Кроме того, повышение в столице стоимости патента сразу на 7%, явно не способствует выходу мигрантов в легальное поле.

По мнению первого зампредседателя Комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максима Григорьева, среднестатистический иностранец хочет приехать в РФ, заработать побольше денег так, чтобы его не обманули, не арестовали, не брали с него взятки — и уехать поскорее домой. И в этом несомненная польза для экономики России.

Вместе с тем нелегальная миграция — это не только угроза экстремизма, это и рост преступности (мигрантов много, и не все они законопослушные граждане), и нагрузка на социальную инфраструктуру.

И если говорить о патентах, то ситуация, когда люди находятся в стране без работы, плоха не только для мигрантов, но и для государства.

"Люди приезжают на время, но с семьями. Жена может не работать, но при этом пользоваться услугами здравоохранения. Это создает большую нагрузку на социальную инфраструктуру, хотя бы в вопросах здравоохранения. В пору подумать об экономической выгоде такой миграции для государства", — полагает Григорьев.

Впрочем, против такой оценки мигрантов как некой экономической функции, простого источника наполнения госбюджета выступают большинство российских экспертов, вплотную работающих с мигрантским сообществом.

Обезличивание иностранца, работающего в России, обостряет и так не простую потенциально конфликтную тему взаимоотношений "местных" и "приезжих".

Для всех участников этой дискуссии очевидно простое решение: нужно сделать так, чтобы иностранцы, приезжая в страну, свободно получали документы у надзорных органов, не боясь проблем с законом, а взамен бы исправно платили налоги.

Увы, способа сделать так, чтобы государство оказалось в плюсе, не ущемив интересов мигрантов, не знает никто.