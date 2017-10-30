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    Зарубежье

    Почему всем сложно сделать жизнь мигранта комфортной?

    (обновлено: )6
    Лучшее средство профилактики экстремизма среди мигрантов — наличие сносных условий труда и пребывания в стране. Это требует серьезных трат на создание инфраструктуры, а расходовать на это бюджетные деньги чиновникам не хочется, пишет Рубен Гарсия.
    Пассажиры у автобусов в Европу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Автор материала — Рубен Гарсия.

    Тарас Березовец
    Facebook Тараса Березовца
    Пост сдал, пост принял. Зачетная миграционная политика от Березовца

    Улучшение условий пребывания мигрантов в стране и снижение административного давления позитивно скажется на экономике, так как множество иностранных рабочих выйдут из тени и начнут платить отчисления в казну. Российские власти с этим и не спорят, пишет Sputnik Таджикистан

    Но реализовывать подобные инициативы не спешат и понятно почему: выгода от прозрачности мигрантского сообщества требует серьезных трат на создание инфраструктуры. А расходовать на это бюджетные деньги в худосочные кризисные годы чиновникам, конечно, не хочется. 

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    Вместо этого власти, с одной стороны, реализуют курс на упрощенное оформление разрешительных документов — и это плюс для мигрантов. С другой — государство серьезней взялось за контроль миграционных потоков, что неизбежно приводит к ужесточению миграционного законодательства и перегибам на местах, и это очевидный минус для иностранных рабочих.

    Мигрант. Архивное фото
    REUTERS Laszlo Balogh
    Кто защитит Европу от мигрантов?

    "Мы сами ужесточаем законодательство и сами же создаем ситуацию, когда люди уходят в тень. И должны понимать, к каким последствиям это приведет", — считает председатель Комиссии по миграционной политике правительства Москвы Александр Калинин.

    Так, на недавнем заедании в Общественной палате России, посвященном профилактике экстремизма среди мигрантов, представитель управления МВД по делам миграции сообщил, что ведомство готовит проект по осуществлению миграционного учета в электронном виде.

    Вместе с тем полиция собирается ужесточить наказание по ст. 332 УК РФ "Организация незаконной миграции". В частности, за создание "резиновых" квартир и фальсифицированную регистрацию.

    "Мигрант имеет право регистрироваться либо по месту работы, либо по месту пребывания. Ну и какое количество российских граждан, сдающих свои квартиры, согласится регистрировать там мигранта? 6-7%, не более. К сожалению, правительство не до конца прорабатывает эту ситуацию", — отмечает Калинин.

    Польский фермер. Архивное фото
    RIA News Филип Климашевский | Перейти в фотобанк
    Есть на кого опереться. О польских мигрантах из Украины

    В рамках проекта помощи мигрантам 90180.ru проходят встречи с иностранными гражданами, работающими в России и сталкивающимися с какими-то юридическими и бытовыми сложностями в повседневной жизни. К примеру, с завышенной стоимостью медицинской страховки, по которой нереально оплатить самые базовые медицинские услуги. Или необходимости покупать патент для неработающих членов семьи.

    "У нас на 550 тысяч патентов оформляется не более 10% трудовых договоров. Спрашивается, где остальные люди?" — недоумевает эксперт.

    Об этой же проблеме корреспонденту Sputnik Таджикистан говорил и посол республики в РФ Имомуддин Сатторов.

    Кроме того, повышение в столице стоимости патента сразу на 7%, явно не способствует выходу мигрантов в легальное поле. 

    По мнению первого зампредседателя Комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максима Григорьева, среднестатистический иностранец хочет приехать в РФ, заработать побольше денег так, чтобы его не обманули, не арестовали, не брали с него взятки — и уехать поскорее домой. И в этом несомненная польза для экономики России.

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    Вместе с тем нелегальная миграция — это не только угроза экстремизма, это и рост преступности (мигрантов много, и не все они законопослушные граждане), и нагрузка на социальную инфраструктуру.

    И если говорить о патентах, то ситуация, когда люди находятся в стране без работы, плоха не только для мигрантов, но и для государства.

    "Люди приезжают на время, но с семьями. Жена может не работать, но при этом пользоваться услугами здравоохранения. Это создает большую нагрузку на социальную инфраструктуру, хотя бы в вопросах здравоохранения. В пору подумать об экономической выгоде такой миграции для государства", — полагает Григорьев.

    Впрочем, против такой оценки мигрантов как некой экономической функции, простого источника наполнения госбюджета выступают большинство российских экспертов, вплотную работающих с мигрантским сообществом.

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    © FOTO: ANNA SURINYACH/MSF
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    Обезличивание иностранца, работающего в России, обостряет и так не простую потенциально конфликтную тему взаимоотношений "местных" и "приезжих".

    Для всех участников этой дискуссии очевидно простое решение: нужно сделать так, чтобы иностранцы, приезжая в страну, свободно получали документы у надзорных органов, не боясь проблем с законом, а взамен бы исправно платили налоги.

    Увы, способа сделать так, чтобы государство оказалось в плюсе, не ущемив интересов мигрантов, не знает никто.

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