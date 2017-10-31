XIX-й съезд Компартии Китая: социализм, армия и коррупция - пресс-конференция

В среду, 1 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "XIX-й съезд Компартии Китая: социализм, армия и коррупция".

Зарубежные средства массовой информации, комментируя результаты завершившегося в Пекине XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), уделяют основное внимание переизбранию Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК и значительному обновлению состава высшего партийного органа — Постоянного комитета Политбюро КПК. Компартия порвала с прежней традицией и представила новый состав лидеров без четкого преемника Си Цзиньпина, который стал, возможно, самым влиятельным китайским лидером со времен Мао Цзэдуна, отмечают эксперты.

В своей речи Си Цзиньпин представил доклад под названием "Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху". Важное место в докладе заняли такие вопросы как экономические реформы, модернизация армии, борьба с коррупцией, искоренение бедности в стране, решение социальных проблем, а также внешняя политика и борьба с международными угрозами и вызовами.

Закрепление статуса Си и отсутствие явного указания на преемника связаны не столько с личными амбициями председателя КНР, сколько с задачами, которые стоят перед Китаем. Характер китайской власти становится более авторитарным, т.к. руководством поставлены масштабные задачи в экономике, страна хочет сделать новый рывок, а для этого нужно создать новую команду. В китайском планировании появился 2035 год, к которому должна быть модернизирована армия и завершено строительство «среднезажиточного общества» (обе цели названы на съе​зде), что может сигнализировать о планах Си оставаться у власти до этого времени.

Официальный Пекин ставит задачу сформировать вокруг себя «зону комфорта», однако в экономическом сотрудничестве с различными странами китайская сторона может стать более прагматичной.

Эксперты пресс-конференции:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Андрей Бузаров, эксперт по международным и правовым вопросам, член общественного совета при комитете по иностранным делам ВР Украины, член общественного совета при МИД Украины

Владимир Воля, политолог-международник

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 01 октября в 13.00

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