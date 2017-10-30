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    Россия

    Китаец пытался вывезти из России 3 кг золота в ботинках

    (обновлено: )17910
    В комнате личного досмотра Благовещенского таможенного поста у гражданина КНР, выезжавшего из России в КНР, под стельками обуви в вырезанных углублениях подошвы были обнаружены незадекларированные слитки, сообщили в прокуратуре.
    Полиция России. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Гражданин КНР с золотом на 8,6 миллионов рублей под обувными стельками задержан на Благовещенской таможне, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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    "Седьмого октября в комнате личного досмотра Благовещенского таможенного поста у гражданина КНР, выезжавшего из России в КНР, под стельками обуви в вырезанных углублениях подошвы были обнаружены сокрытые им от таможенного контроля и незадекларированные слитки из желтого металла в количестве 4 штук, которые согласно заключению специалиста содержали золото, весом всего не менее 3 килограммов, общей стоимостью 8 666 878 рублей", — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что 16 октября было возбуждено уголовное дело по преступлению "контрабанда… стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов".

    Ранее сообщалось, что в г. Черноморск Одесской области в ночь на 25 октября злоумышленники украли из супермаркета, в котором находится ювелирный отдел, золотых украшений стоимостью 2 млн грн.

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