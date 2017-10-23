Фактор силы надежно прописался в украинской политике - Золотарев

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Народ и власть не слышат друг друга, политические дискуссии все чаще принимают форму мордобоя, при этом в роли пострадавших оказываются и народные депутаты, многие из которых сами несут ответственность за погружение общества в атмосферу вражды. Для исправления ситуации необходимо на деле проводить "европеизацию" политического процесса, утверждая силу права вместо права силы.

Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Неизвестные в воскресенье избили народного депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового во Львовской области. Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа Андрея Лозового по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля.

Ранее были инциденты и с другими нардепами. Так, нападению протестующих у Верховной Рады подвергся депутаты Олег Барна (БПП) и Михаил Гаврилюк ("Народный фронт"), митингующие также применили силу к депутату от БПП Юлию Мамчуру.

"Последние три года мы наблюдаем "ломку" стереотипа об украинцах как о добродушных, толерантных людях. Повсеместно происходит в политических дискуссиях, в социальных вопросах переход на язык ненависти. Фактор силы прочно прописался в украинской политике, что является следствием тех событий, которые произошли в стране за последние годы", — сказал Золотарев.

По его словам, не приходится удивляться тому, что "многие из украинских политиков, приложившие руку к такому развитию событий, теперь все чаще вынуждены ощущать на себе результаты того, что они, собственно, сотворили".

Политолог отметил, что "и Лозовой, и Барна как раз являлись яркими адептами такой линии".

"Ну что ж, теперь приходит время платить по счетам, им придется ощущать "народную любовь" на себе, на собственной шкуре", — сказал Золотарев.

Эксперт подчеркнул, что общая радикализация общества не обойдет стороной и депутатский корпус, и вполне логично, что объектами нападения становятся те, кто приложил руку к такой радикализации.

"И депутатам придется все чаще и чаще сталкиваться с такими эксцессами, когда диалог будет переходить в формат такого… принудительного диалога власти с народом — с применением рукоприкладства", — обрисовал ситуацию эксперт.

Золотарев подчеркнул, что некоторые депутаты "сами подают пример, задают тренд".

"Вот в чем проблема. И то, что мы сегодня видим, это, как раз, последствия того, чем они занимались в последнее время", — сказал он.

По мнению политолога, из создавшейся взрывоопасной (уже и для самих политиков) ситуации нужно как можно скорее выходить.

"Надо отказаться от языка ненависти и от силовых методов. Если мы заявляем о каких-то европейских амбициях, то должно работать не право силы, а сила права", — отметил Золотарев.

Он добавил, что пока государство в политическом диалоге активно использует всевозможные парамилитарные образования — "для силового подавления оппонентов". Но закончится это плохо.

"Рано или поздно эти хунвейбины придут и к имениям власть имущих", — сказал в заключение политолог.