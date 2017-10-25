В Одесской области грабители вынесли из супермаркета золота на 2 млн грн

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В г. Черноморск Одесской области в ночь на 25 октября злоумышленники украли из супермаркета, в котором находится ювелирный отдел, золотых украшений стоимостью 2 млн грн, сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в регионе.

Как уточняется, примерно в 3.30 ночи на ул. Ленина неизвестные разбили витрину супермаркета "Таврия-В" и вынесли из ювелирного отдела сейф, в котором находились золотые украшения. Положив похищенное в автомобиль, неизвестные скрылись на нем с места происшествия, сообщает УНИАН.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой лиц). Проводятся оперативно-следственные действия.

Как сообщил представитель регионального главка полиции, по предварительным данным, злоумышленников было пятеро. Они были в одежде темных тонов и в масках.

Отмечается, что злоумышленники подъехали к супермаркету на автомобиле, и, надавив бампером на стеклянную дверь магазина, повредили ее, что позволило проникнуть внутрь. По предварительным данным, стоимость похищенного превышает 2 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержана банда злоумышленников, которые систематически нападали на предпринимателей и отбирали деньги в крупных размерах, а у последнего забрали 650 тыс гривен.