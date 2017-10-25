наверх
25.10.201716:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одесской области грабители вынесли из супермаркета золота на 2 млн грн

    (обновлено: )141
    Преступники подъехали к супермаркету на автомобиле, и, надавив бампером на стеклянную дверь магазина, повредили ее, что позволило проникнуть внутрь. По предварительным данным, стоимость похищенного превышает 2 млн грн.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В г. Черноморск Одесской области в ночь на 25 октября злоумышленники украли из супермаркета, в котором находится ювелирный отдел, золотых украшений стоимостью 2 млн грн, сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в регионе.

    В центре Ужгорода мужчина проткнул живот на воротах и истек кровью
    zakarpatpost.net
    Когда нет воровского фарта. ТОП самых абсурдных ограблений в Украине

    Как уточняется, примерно в 3.30 ночи на ул. Ленина неизвестные разбили витрину супермаркета "Таврия-В" и вынесли из ювелирного отдела сейф, в котором находились золотые украшения. Положив похищенное в автомобиль, неизвестные скрылись на нем с места происшествия, сообщает УНИАН.

    В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой лиц). Проводятся оперативно-следственные действия.

    Как сообщил представитель регионального главка полиции, по предварительным данным, злоумышленников было пятеро. Они были в одежде темных тонов и в масках.

    Отмечается, что злоумышленники подъехали к супермаркету на автомобиле, и, надавив бампером на стеклянную дверь магазина, повредили ее, что позволило проникнуть внутрь. По предварительным данным, стоимость похищенного превышает 2 млн грн.

    Ранее сообщалось, что в Киеве задержана банда злоумышленников, которые систематически нападали на предпринимателей и отбирали деньги в крупных размерах, а у последнего забрали 650 тыс гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Элитный внедорожник проехал на красный на месте на месте ДТП в Харькове. Видео
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые