На Закарпатье неизвестные ограбили свиноферму

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Инцидент произошел ночью в четверг около 4:00 часов утра в селе Новоселица, Мукачевского района. Украинское фото Киев криминальный: что ни день - подрыв или стрельба Инцидент произошел ночью в четверг около 4:00 часов утра в селе Новоселица, Мукачевского района.









Как сообщает Мukachevo.net со ссылкой на правоохранительные органы, 4 человека, ворвались на свиноферму, избили и связали охранника.

После чего, зарезали 10 свиней, загрузили их в машину и увезли в неизвестном направлении.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.