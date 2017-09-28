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28.09.201711:27
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    Происшествия

    На Закарпатье неизвестные ограбили свиноферму

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (666)

    (обновлено: )155
    По информации полиции, 4 человека, ворвались на свиноферму, избили и связали охранника, после чего, зарезали 10 свиней, загрузили их в машину и увезли в неизвестном направлении.
    Поросята в свинокомплексе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Инцидент произошел ночью в четверг около 4:00 часов утра в селе Новоселица, Мукачевского района.
    На месте взрыва автомобиля в центре Киева. Архивное фото
    Украинское фото
    Киев криминальный: что ни день - подрыв или стрельба


    Как сообщает Мukachevo.net со ссылкой на правоохранительные органы, 4 человека, ворвались на свиноферму, избили и связали охранника.
    После чего, зарезали 10 свиней, загрузили их в машину и увезли в неизвестном направлении.
    В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.
    Ранее сообщалось, что два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру. В Килие представители правоохранительных органов задержали 25-летнего и 26-летнего парней, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
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