На Закарпатье неизвестные ограбили свиноферму

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Инцидент произошел ночью в четверг около 4:00 часов утра в селе Новоселица, Мукачевского района.
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Как сообщает Мukachevo.net со ссылкой на правоохранительные органы, 4 человека, ворвались на свиноферму, избили и связали охранника.
После чего, зарезали 10 свиней, загрузили их в машину и увезли в неизвестном направлении.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру. В Килие представители правоохранительных органов задержали 25-летнего и 26-летнего парней, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.