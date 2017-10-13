В киевском парке изнасиловали и ограбили женщину

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Неизвестный в ночь на пятницу изнасиловал женщину в парке на ул. Северо-Сырецкой в Киеве.

"Со слов пострадавшей, около 23:30 она направлялась в больницу на ул. Северо-Сырецкой через парк. На нее сзади напал мужчина, ударил и изнасиловал. После, забрал у нее два золотых кольца и скрылся в сторону ул. Белицкой", — сообщает на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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По ее словам, мужчина был одет в светлую куртку, черную шапку и черные штаны, рост — 185-190 сантиметров.

Ведутся поиски преступника.

Киев Оперативный/Facebook, 13 октября 2017

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в изнасиловании трехлетней девочки в Кропивницком. Он скончался в СИЗО.