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    В киевском парке изнасиловали и ограбили женщину

    (обновлено: )58026
    По словам пострадавшей, нападение произошло около 23:30 в парке на ул. Северо-Сырецкой. Мужчина напал на нее сзади, ударил и изнасиловал, после чего забрал два кольца.
    На месте изнасилования женщины в Киеве, 13 октября 2017
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Неизвестный в ночь на пятницу изнасиловал женщину в парке на ул. Северо-Сырецкой в Киеве.

    "Со слов пострадавшей, около 23:30 она направлялась в больницу на ул. Северо-Сырецкой через парк. На нее сзади напал мужчина, ударил и изнасиловал. После, забрал у нее два золотых кольца и скрылся в сторону ул. Белицкой", — сообщает на странице "Киев Оперативный" в Facebook. 

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    По ее словам, мужчина был одет в светлую куртку, черную шапку и черные штаны, рост — 185-190 сантиметров.

    Ведутся поиски преступника.

    Киев Оперативный/Facebook, 13 октября 2017

    Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в изнасиловании трехлетней девочки в Кропивницком. Он скончался в СИЗО.

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