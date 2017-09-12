Когда нет воровского фарта. ТОП самых абсурдных ограблений в Украине

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Когда злоумышленник идет на преступление, он и не думает, что может попасться. Самые осторожные просчитывают ходы, отчаянные действуют напролом. Но при этом процент неудачи сложно просчитать. Есть же такое понятие, как стечение обстоятельств или же просто — неудачное дни, предугадать которые невозможно. Но не было бы их, полиции не удалось бы так легко поймать злодеев, а гражданам уберечь свое имущество, а, возможно, спасти собственную жизнь.

Криминал заинтересовался биткоинами

Криминал идет в ногу со временем. Злоумышленники стараются не уступать техническому прогрессу и если раньше бандиты предпочитали только наличность, то сегодня они спокойно управляются с банковскими карточками и даже замахиваются на криптовалюту.

В Киеве трое молодых людей заманили в ловушку консультанта по трейдингу криптовалют Алексея Шерстнева и вымогали за освобождение биткоины. При этом, Алексею чудом удалось освободиться без финансовых потерь и в добром здравии.

Накануне с Шерстневым связался его знакомый Леонид и попросил встретиться и проконсультировать по криптовалютам возможного инвестора, показать принцип работы с биткоин-кошельком и переводом средств. Но тогда поговорить не удалось. И встречу переназначили на 4 сентября. Знакомый Леонид с друзьями привезли парня в ночной клуб в центре столицы, в котором они арендовали самую дальнюю комнату. Вот там, за закрытыми дверьми и оказалось, что парень попал в ловушку. Как оказалось, никакого инвестора нет, молодые люди заманили Алексея с целью вымогательства его биткоинов.

"На мой вопрос, гоп-стоп ли это, Леонид ответил: "Да, гоп-стоп". Леонид заявил, что он продержит меня в заведении всю ночь, будет пытать, или даже убьет и закопает, но деньги из меня он вытащит. Он заявил, что у него есть связи в МВД, что они уже не первый раз занимаются подобными делами", — написал Шерстнев в Facebook.

Как утверждает Алексей, на встрече трое мужчин начали требовать у него телефон и пароль к биткоин-кошельку, угрожая лишить жизни. Уговаривали самостоятельно перевести на их счет 10–12 биткоинов, что составляет около $44 000. При попытке покинуть помещение, пострадавшего избили и отобрали телефон.

Трейдеру удалось спастись, отправив сигнал SOS с мобильного телефона и даже сфотографировать одного из вымогателей. Поняв это, вымогатели сбежали.

Это первый, ставший известным, случай вымогательства не наличных, а виртуальных денег. Но бандиты еще слабы в техническом вопросе, потому что они держали в руках кошелек, на котором хранятся биткоины, но не знали что с ним делать и как туда влезть без пароля.

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Бандитская непруха

Собственно, подобных случаев, когда казалось бы, и деньги рядом, но достать их не получается, масса. В Самборе Львовской области полиция задержала 17-летнего местного жителя, который не раз пытался обворовать банкоматы. Еще в мае в полицию поступило заявление от работников одного из банков, которые пожаловались на то, что неизвестный повредил их банкомат, вырезав отверстие у монитора. До денег "мастер" добраться не смог, зато попал в объектив камер наблюдения. Полиция установила личность грабителя, на счету которого пять раскуроченных банкоматов различных финансовых учреждений, и ни одной похищенной купюры. Вор-неудачник до денег не добрался.

В городе Васильевка Запорожской области ранее судимый 34-летний домушник, подобрав ключи, проник в чужую квартиру. Забрав все, что показалось ему ценным, уже собирался выходить и на пороге столкнулся с хозяином квартиры, который оказался полицейским. За считанные минуты вор лежал на полу в наручниках.

В Киеве отчаянная девушка с ножом пошла грабить пункт обмена валюты по улице Героев Сталинграда. Но с первых минут ее ждала неудача. Обменник оказался закрыт. Грабительница подождала возвращения кассира и, как только женщина открыла дверь в пункт, напала на нее и потребовала денег. Женщина кассир отказала в просьбе горе-налетчице. Та ударила ее несколько раз ножом и пыталась ворваться в помещение, на крики кассира прибежали мужчины, которые легко выбили нож из рук щуплой грабительницы и передали ее в руки полиции. Задержанной оказалась 24-летняя уроженка Сумской области, которую разыскивали за ранее совершенные преступления.

В Ужгороде трагедий закончилась попытка пробраться в чужой дом для местного жителя. Перелезая через кованный забор, мужчина зацепился за острые металлические верхушки, которые проткнули ему живот. До утра, когда его обнаружили висящим на заборе, он умер от потери крови.

То, что вор или грабитель не смог ничего взять или же не успел уйти с наворованным, не освобождает его от ответственности. 17-летнему жителю Самбора, разбиравшему на запчасти банкоматы, но так и не добравшемуся до банкнот, за повреждение имущества и покушение на преступление (кражу) грозит от 3 до 6 лет лишения свободы. Сумчанке-налетчице на столичную обменку придется отвечать за грабеж и за нанесение телесных повреждений. Домушнику, влезшему в квартиру полицейского, но попавшемуся — за кражу.

"В рамках уголовного законодательства законченно ли преступление или нет, не важно. Если лицо влезло в чужой дом или же пошло на грабеж, то будет и привлекаться к ответственности исходя из санкций статьи за кражу или ограбление. Не важно, удалось завершить начатое или нет. Разве что, субъект может получить минимальный срок, если раскается, признает свою вину, компенсирует ущерб", — отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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То, что в Украине появился новый вид преступлений — вымогательство биткоинов, то его еще надо хорошо проработать. Потому что сегодня элементарно отследить перевод криптовалюты и заблокировать его. Но не факт, что злоумышленники придумают, как обойти преграды.