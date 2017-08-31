В Киеве задержана банда грузин, грабившая предпринимателей

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Киеве задержана банда злоумышленников, которые систематически нападали на предпринимателей и отбирали деньги в крупных размерах, а у последнего забрали 650 тыс гривен, сообщает прокуратура.

"30 августа 2017, злоумышленники, двигаясь на Брест-Литовском шоссе на автомобиле "БМВ", заблокировали машину потерпевшего, ранили его выстрелами в плечо и отобрали сумку с 6500000 гривен. В столице был введен план "Перехват" и как результат — уже через несколько часов злоумышленники были задержаны. Все четверо мужчин — граждане Грузии, которые временно проживали в столице и на протяжении длительного времени зарабатывали разбойными нападениями с применением огнестрельного оружия, на предпринимателей", — сообщает прокуратура.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных пистолеты, автомат Калашникова, большое количество патронов, комплекты номерных знаков для автомобилей, мобильные телефоны, радиостанции, навигаторы, балаклавы, перчатки, парики, около 40 наборов ключей, отмычки, другое орудие, которое использовалось для совершения преступлений, а также денежные средства.

kyiv.gp.gov.ua На месте проведения обысков при задержании банды грабителей

В настоящее время по согласованию с прокуратурой города Киева всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное группой лиц).

Готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется причастность задержанных к другим преступных эпизодов.

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