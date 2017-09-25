Зверье мое! Новый тренд - ограбления и убийства с особой жестокостью

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
Забили до смерти
В воскресенье вечером в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные ворвались в дом к главе "Киевоблэнерго" Ивану Полывянскому и забили его до смерти.
Как рассказали в Нацполиции, неизвестные перелезли через забор во двор потерпевшего, напали на хозяина и избили его и супругу. Злоумышленники пытались выведать, где стоит сейф с деньгами.
Однако, так и не узнав, нападавшие взяли лишь около 15000 грн, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату.
"Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские", — рассказали правоохранители.
Полицию и скорую вызвала жена главы "Киевоблэнерго", после того как освободилась от веревки.
Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что полицейские и сотрудники криминалистической лаборатории отработали место происшествия.
"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", — отметил Ценов.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".
Расстрел экс-директора "Укрспирта"
30 мая 2017 года в Дарницком районе Киева на улице Гришко неизвестные расстреляли из пистолета бывшего главу "Укрспирта" Виктора Панкова. Как писали СМИ, в последнее время он занимал должности советника директора этой компании и был очень влиятельной фигурой на рынке спирта.
По данным полиции киллеры поджидали жертву возле дома. Четыре выстрела были произведены в спину. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Аudi" красного цвета. В столице был введен план "Перехват".
Как сообщали источники в МВД, мотив убийства мог быть связан с профессиональной деятелньость погибшего. В частности, со свидетельскими показаниями, которые, по некоторым данным, давал Панков в деле своего бывшего начальника Александра Харта. Он сменил Панкова на должности главы "Укрспирта" в мае 2014 (Панков проработал директором чуть более месяца).
27 мая 2014 года Харт был обьявлен в розыск по коррупционному делу. Его обвиняли в растрате имущества в особо крупных размерах.
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Ограбление в элитном коттедже
Также в мае 2017 года в Киевской области очередной налет на частный дом закончился трагедией.
В полночь 21 мая преступники в масках проникли в дом и с помощью пластиковых хомутов связали 60-летнего хозяина дома, его 64-летнюю жену и 37-летнего сына. Всех троих избивали, требуя деньги.
В итоге бандитам удалось поживиться лишь 2000 гривен.
Женщина от полученных травм скончалась, а отец и сын были доставлены в Вышгородскую центральную районную больницу.
Односельчане были шокированы нападением. Утверждали, что семья жила небогато. Муж с женой были на пенсии, сын — инспектор в Лукьяновском СИЗО.
Зверское убийство банкира
В феврале 2017 года под Киевом был жестоко убит экс-глава правления "Астра Банка" Роман Чумак.
Коллега погибшего сообщил, что преступники проникли в дом ночью, отжав пластиковые окна, они пытали Романа Чумака, а когда банкир скончался, унесли сейф с ценностями с собой.
Умершего отца утром обнаружил 11-летний сын, который спал на втором этаже.
До 2010 года Чумак возглавлял корпоративный бизнес в "УкрСиббанке" в должности зампредседателя правления.
В 2010 году он стал директором группы компаний "Октава Капитал". В 2015 году был председателем правления Астра Банка.
По материалам из открытых источников интернет