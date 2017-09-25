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    Аналитика и комментарии

    Зверье мое! Новый тренд - ограбления и убийства с особой жестокостью

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    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго" (108)

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    Жить в Украине становится все страшнее и страшнее. Ради наживы убивают с особым цинизмом: пытают, забивают до смерти, расстреливают. Жестокие ограбления и убийства чиновников - в обзоре РИА Новости Украина.
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Нацполиция Украины

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Забили до смерти

    В воскресенье вечером в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные ворвались в дом к главе "Киевоблэнерго" Ивану Полывянскому и забили его до смерти. 

    Как рассказали в Нацполиции, неизвестные перелезли через забор во двор потерпевшего, напали на хозяина и избили его и супругу. Злоумышленники пытались выведать, где стоит сейф с деньгами.

    Иван Полывяный. Архивное фото
    odessitua.com
    Биография убитого главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного

    Однако, так и не узнав, нападавшие взяли лишь около 15000 грн, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату.

    "Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские", — рассказали правоохранители.

    Полицию и скорую вызвала жена главы "Киевоблэнерго", после того как освободилась от веревки.

    Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что полицейские и сотрудники криминалистической лаборатории отработали место происшествия.

    "Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", — отметил Ценов.

    На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

    Расстрел экс-директора "Укрспирта"

    30 мая 2017 года в Дарницком районе Киева на улице Гришко неизвестные расстреляли из пистолета бывшего главу "Укрспирта" Виктора Панкова. Как писали СМИ, в последнее время он занимал должности советника директора этой компании и был очень влиятельной фигурой на рынке спирта.

    По данным полиции киллеры поджидали жертву возле дома. Четыре выстрела были произведены в спину. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Аudi" красного цвета. В столице был введен план "Перехват".

    nnovosti.info
    Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"

    Как сообщали источники в МВД, мотив убийства мог быть связан с профессиональной деятелньость погибшего. В частности, со свидетельскими показаниями, которые, по некоторым данным, давал Панков в деле своего бывшего начальника Александра Харта. Он сменил Панкова на должности главы "Укрспирта" в мае 2014 (Панков проработал директором чуть более месяца).

    Самые громкие убийства в Киеве
    РИА Новости Украина
    От Гетьмана до Панкова. Самые резонансные убийства в Киеве

    27 мая 2014 года Харт был обьявлен в розыск по коррупционному делу. Его обвиняли в растрате имущества в особо крупных размерах.

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    Ограбление в элитном коттедже

    Также в мае 2017 года в Киевской области очередной налет на частный дом закончился трагедией.

    В полночь 21 мая преступники в масках проникли в дом и с помощью пластиковых хомутов связали 60-летнего хозяина дома, его 64-летнюю жену и 37-летнего сына. Всех троих избивали, требуя деньги.

    В итоге бандитам удалось поживиться лишь 2000 гривен.

    Женщина от полученных травм скончалась, а отец и сын были доставлены в Вышгородскую центральную районную больницу.

    Односельчане были шокированы нападением. Утверждали, что семья жила небогато. Муж с женой были на пенсии, сын — инспектор в Лукьяновском СИЗО.

    Зверское убийство банкира

    Кровь. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Депутаты под прицелом. На слуг народа нападают, их бьют и убивают

    В феврале 2017 года под Киевом был жестоко убит экс-глава правления "Астра Банка" Роман Чумак.

    Коллега погибшего сообщил, что преступники проникли в дом ночью, отжав пластиковые окна, они пытали Романа Чумака, а когда банкир скончался, унесли сейф с ценностями с собой.

    Умершего отца утром обнаружил 11-летний сын, который спал на втором этаже.

    До 2010 года Чумак возглавлял корпоративный бизнес в "УкрСиббанке" в должности зампредседателя правления.

    В 2010 году он стал директором группы компаний "Октава Капитал". В 2015 году был председателем правления Астра Банка.

    По материалам из открытых источников интернет

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