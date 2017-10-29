Эффектное сальто украинки после победы на теннисном турнире в Китае

В финале 15-летняя украинка обыграла представительницу Словении Кайя Юван (6:4, 6:3), сообщается в микроблоге ITF в Twitter.
В этом же микроблоге появились кадры радости Костюк:
Celebrating in style feat. @marta_kostyuk 🤸♀️👏 pic.twitter.com/FTQu6VcNAQ— ITF (@ITF_Tennis) 29 октября 2017 г.
Марта Костюк - профессиональная украинская теннисистка. В мае 2017 года она выиграла свой первый турнир на взрослом уровне, взяв трофей в венгерском городе Дунакеси. В полуфинале турнира ей была повержена Александра Каданцу, а в финале — американка Бернарда Пера (6:4, 6:3). Примечательно, что за весь турнир Марта не проиграла ни сета.