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29.10.201714:48
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    Эффектное сальто украинки после победы на теннисном турнире в Китае

    (обновлено: )134
    Украинская теннисистка Марта Костюк победила на Итоговом юниорском "Мастерсе" Международной федерации тенниса (ITF) в возрастной категории 18 лет и моложе, который в воскресенье завершился в Чэнду (Китай).
    Марта Костюк
    twitter.com/ITF_Tennis

    В финале 15-летняя украинка обыграла представительницу Словении Кайя Юван (6:4, 6:3), сообщается в микроблоге ITF в Twitter. 

    В этом же микроблоге появились кадры радости Костюк:

    Марта Костюк - профессиональная украинская теннисистка. В мае 2017 года она выиграла свой первый турнир на взрослом уровне, взяв трофей в венгерском городе Дунакеси. В полуфинале турнира ей была повержена Александра Каданцу, а в финале — американка Бернарда Пера (6:4, 6:3). Примечательно, что за весь турнир Марта не проиграла ни сета.

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