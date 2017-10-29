Deutsche Welle. Украинцы и поляки: что объединяет и что ссорит

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В последние три года отношения между поляками и украинцами становятся все более напряженными, особенно на фоне эмоциональных оценок сложных периодов совместной истории двух народов. Еще одним поводом разобщения могут стать проблемы украинских трудовых мигрантов в Польше", — цитирует Deutsche Welle предупреждения украинских и польских экспертов, а также активистов общественных организаций.

Они призывают руководство обеих стран предотвращать тлеющие конфликты, а прессу Украины и Польши — информировать население о партнерстве, а не разжигать вражду.

Поводы для конфликтов между Польшей и Украиной

С 2014 года маргинальные польские националистические группировки резко активизировали свою деятельность при поддержке польской прессы и части политиков. Об этом заявил на круглом столе в Киеве в конце октября эксперт киевского информационного центра "Междуморье" Юрий Миндюк. Он напомнил о том, что польский Сейм принял резолюцию о признании геноцидом событий на Волыни в 1943 году, а польские националисты совершили несколько маршей с лозунгами оправдания коммунистической акции "Висла" по выселению польских украинцев с их этнических земель после завершения Второй мировой войны.

Официальный Киев, как считает эксперт, оставался все эти годы пассивным, а среди украинских политиков укоренилось мнение о том, что поляки воспитали поколение, которое никогда не будет дружественным Украине и что Киеву" следует забыть о Польше лет на 25".

Однако в ближайшее время, предостерег Миндюк, можно ожидать нового обострения в украинско-польских отношениях и поводом может стать проблема полутора-двух миллионов украинских трудовых мигрантов в Польше.

"Контролируемые представителями режима Януковича украинские профсоюзы создают организации среди украинских трудовых мигрантов в Польше, сея конфликтную идеологию при поддержке третьей стороны", — отметил Миндюк.

Его коллега из центра "Междуморье" Юрий Гончаренко назвал нынешнее состояние украинско-польских отношений "предконфликтным". Альтернативой этому эксперт видит реализацию сценария "дружба во имя победы". Гончаренко считает, что обеим сторонам следует воздержаться от эскалации спекуляций на сложных периодах совместной истории.

Совместные проекты

Сближение Украины и Польши возможно путем реализации совместных экономических, инфраструктурных и оборонных проектов, считают опрошенные DW украинские и польские эксперты. Аспирант факультета международных и политических исследований Ягеллонского университета (Польша) Михал Марек назвал целый ряд оборонных инициатив, которые уже реализуются Украиной и Польшей.

"Среди них — модернизация по стандартам НАТО танка Т-72, который обе страны отправляют на экспорт. А также ракеты Р-27 класса "воздух-воздух", разработанные для польской армии. Ракетная система залпового огня ZRN-01 Stokrotka (Маргаритка) соединила в себе польские автомобильные средства WB Group и украинскую ракетную технологию "Укробронпрома", — говорится в статье.

Марек уверен, что уже реализуемые военные разработки приведут к расширению сотрудничества и переходу к реализации больших совместных проектов.

"Сейчас Польша экспортирует запчасти к автомобилям советского образца, которые еще остались в украинской армии, но уже не стоят на вооружении перешедшей на стандарты НАТО армии польской. Однако сотрудничество между Украиной и Польшей в оборонной области это не только экспорт, но и обмен технологиями", — сказал польский эксперт.

Осенний прорыв

"Несмотря на рост подозрительности и проявления вражды последних лет, межгосударственные отношения Украины и Польши остаются добрососедскими, а нынешней осенью демонстрируют положительную динамику. Так, Польша отказалась от предложения Венгрии подписать совместное письмо с критикой принятого в Украине закона об образовании. Вместо этого министры образования Польши и Украины подписали в октябре декларацию о гарантиях нацменьшинствам в обоих государствах на обучение родному языку", — напоминает DW.

"23 октября министры инфраструктуры Польши и Украины подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проекте строительства международной автотранспортной магистрали Via Carpathia (Карпатский путь), который должен соединить страны Северной и Южной Европы, а также магистрали Украины, Румынии и Болгарии. Кроме того, Киев и Варшава договорились о строительстве дополнительных 4 пунктов пропуска на границе двух стран", — говорится в статье.

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"Парламенты Украины и Польши согласовали совместное письмо Европейскому Союзу о недопустимости реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2". Ранее на встрече министров энергетики Польши и Украины началось обсуждение строительства газопровода до украинской территории от LNG-терминала в польском порту Свиноустье, как еще одного альтернативного российскому источника газа. В декабре ожидается визит на Украину польского президента Анджея Дуды", — пишет DW.