КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Украина и Польша увеличат число пунктов пропуска на общей границе, сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, находясь с визитом в Польше, сообщает УНИАН.

"Мы сегодня договорились, что следующим этапом нашего проезда будут следующие четыре пункта пропуска, которые мы определяем как следующий этап нашей работы", — сказал Парубий.

Речь идет о пункте пропуска на Закарпатье "Лубня" — "Волосатое" (Великоберезнянский район Закарпатской области — Подкарпатское воеводство), еще два на Львовщине — "Лопушанка" — "Михновец" (Турковский район Львовской области — Подкарпатское воеводство) и "Боберка" — " Смольник "(Львовская область — Подкарпатское воеводство), а также один переход на Волыни —" Адамчуки "-" Сохранит "(Шацкий район Волынской области — Люблинское воеводство).

Кроме того, сейчас ведется строительство пункта пропуска Мальховице-Нижанковичи, на который Польша уже выделила сумму.

По словам Парубия, украинская сторона должна построить на своей территории дорогу к пункту пропуска.

Ранее Парубий заявил, что европейская железнодорожная колея между Львовом и Варшавой должна упростить прохождение пограничного контроля для украинцев.