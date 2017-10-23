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    Общество

    Украина и Польша увеличат число пунктов пропуска

    (обновлено: )12
    По словам спикера Рады Парубия, вскоре будут созданы на границе двух стран "следующие четыре пункта пропуска, которые мы определяем как следующий этап нашей работы".
    Работа отдела пограничной службы Рава-Русская во Львовской области
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Украина и Польша увеличат число пунктов пропуска на общей границе, сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, находясь с визитом в Польше, сообщает УНИАН.

    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Мы сегодня договорились, что следующим этапом нашего проезда будут следующие четыре пункта пропуска, которые мы определяем как следующий этап нашей работы", — сказал Парубий.

    Речь идет о пункте пропуска на Закарпатье "Лубня" — "Волосатое" (Великоберезнянский район Закарпатской области — Подкарпатское воеводство), еще два на Львовщине — "Лопушанка" — "Михновец" (Турковский район Львовской области — Подкарпатское воеводство) и "Боберка" — " Смольник "(Львовская область — Подкарпатское воеводство), а также один переход на Волыни —" Адамчуки "-" Сохранит "(Шацкий район Волынской области — Люблинское воеводство).

    Кроме того, сейчас ведется строительство пункта пропуска Мальховице-Нижанковичи, на который Польша уже выделила сумму.

    По словам Парубия, украинская сторона должна построить на своей территории дорогу к пункту пропуска.

    Ранее Парубий заявил, что европейская железнодорожная колея между Львовом и Варшавой должна упростить прохождение пограничного контроля для украинцев. 

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