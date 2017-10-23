Парубий сообщил о планах соединить Львов и Варшаву ж/д сообщением

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что европейская железнодорожная колея между Львовом и Варшавой должна упростить прохождение пограничного контроля для украинцев. Об этом спикер сказал в комментарии журналистам во время посещения пограничного пункта пропуска "Медика"-"Шегини".

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Говоря о Конференции по парламентскому сотрудничеству в регионе Центральной и Восточной Европы в Перемышле, Парубий отметил, что на ней был обсужден и вопрос строительства железнодорожной ветки "от границы до Львова". Он пояснил, что это позволит "соединить Львов и Варшаву железнодорожным сообщением".

"Мы планируем предварительно, что это будет в Брюховичах, — конечная остановка, где человек сможет зайти и там же пройти паспортный контроль, и фактически без остановки ехать в Варшаву", — подчеркнул председатель ВР.

Парубий добавил, что по их подсчетам, это позволит существенно увеличить количество украинцев, которые смогут проходить контроль без проблем и трудностей. По его словам, в целом речь идет о ряде проектов, касающихся железной дороги. По мнению спикера, существует большой шанс реализовать их в течение следующего года.

Ранее глава МИД Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава не будет принимать мигрантов в рамках новой программы Европейского союза по их перемещению, потому что в Польше насчитывается более миллиона украинцев, которые частично являются трудовыми мигрантами, а частично — уехали из страны в связи с конфликтом в Донбассе.