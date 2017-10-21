В Польше вступает в силу закон, позволяющий сносить советские памятники

КИЕВ, 21 окт – РИА Новости Украина. Закон, позволяющий сносить памятники советским солдатам, вступает в силу в Польше в субботу.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования инициировал Сенат – верхняя палата парламента Польши. К середине лета документ прошел все процедуры принятия в обеих палатах парламента и был подписан президентом. Он предполагает, в числе прочего, снос советских памятников.

По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых – это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. Государство выделяет на это около 5 миллионов злотых (около 1,4 миллиона долларов).

Закон не коснется кладбищ, на которых захоронены погибшие красноармейцы. Представитель Института национальной памяти подтвердил именно такую его трактовку. "Это не касается, хотел бы это подчеркнуть, никаким образом не касается кладбищ. Потому что могилы солдат вне зависимости от их национальности, вероисповедания и так далее, есть для нас как для польского государства святыми местами. Эти объекты под юридической и фактической охраной польского государства", — сказал он.

Тем не менее, польские власти позаботятся, чтобы "символов тоталитаризма" не осталось и на кладбищах.

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"Если речь идет о кладбищах, то изменения могут касаться объектов чисто символических — в первую очередь речь идет о таких символах, как серп и молот, изображения Сталина. Эти объекты будут также удалены с кладбищ. Не будут удалять символы Красной армии, например красная звезда", — пояснил Марковский.

Отметим, некоторые представители местных властей не стали дожидаться вступления закона в силу и уже приступили к ликвидации памятников.

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В начале сентября польские власти приступили к ликвидации мавзолея на месте братской могилы советских солдат в польском городе Тшчанка. Этот мемориальный комплекс, включающий военный Мавзолей в память о погибших советских войнах при взятии города Тшчанка, по некоторым сведениям, является самым первым мемориалом, посвященным Великой Отечественной войне в Польше. Его строительство было начато 24 апреля 1945 года, закончено 15 августа того же года.

При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.