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    Польша: пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной нельзя

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    Польша призывает партнеров из Венгрии и Украины решить спорную ситуацию с украинским законом об образовании "путем диалога, с учетом соблюдения прав национальных меньшинств, вытекающие из международных договоров и двусторонних соглашений".
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 16 окт – РИА Новости Украина. Власти Польши не видят возможности пересмотра Соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной, сообщили РИА Новости в МИД Польши.

    Богдан Яременко
    Facebook Богдана Яременко
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    "Польша не видит возможности пересмотра Соглашения об ассоциации или соглашения об углубленной зоне свободной торговли с Украиной", — сказали в МИД.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что польская сторона призывает партнеров из Венгрии и Украины решить спорную ситуацию с украинским законом об образовании "путем диалога, с учетом соблюдения прав национальных меньшинств, вытекающие из международных договоров и двусторонних соглашений".

    При этом в МИД отметили, что специфика польского образования в Украине отличается от венгерского.

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    Сайт президента Украины
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    "Одновременно сообщаем, что польские Министерства — Иностранных Дел и Народного Образования внимательно следят за вопросом влияния вышеуказанного закона на польское образование и остаются в контакте с украинскими партнерами. Примерно 26 октября запланирована встреча представителей украинского Министерства образования с представителями польского меньшинства в Украине", — говорится в сообщении.

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

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